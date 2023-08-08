صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش
في حادثة غريبة من نوعها تمكن صياد أمريكي من النجاة من موت محتم، وذلك خلال رحلة صيد قبالة سواحل فلوريدا امتدت 38 ساعة متواصلة، جرفته المياه خلالها إلى مسافات بعيدة، وكانت أسماك القرش تتحرك حول قاربه.
ووذكرت وسائل إعلامية أمريكية ان الصياد يدعى تشارلز غريغوري، ويبلغ من العمر 25 عامًا، كان في رحلة صيد روتينية عندما جرفته المياه بسبب المد، حيث تمسك لساعات طويلة بقاربه وهو يشاهد أسماك القرش تتحرك حوله دون أن يقوم بأي حركة قد تعرض حياته للخطر.
وذكر موقع سكاي نيوز أن غريغوري تعرض للسعة قنديل البحر وتحمل ألمها لحين وصول فرق الإنقاذ إليهقال والده: «لقد كان خائفًا حتى الموت، عانى بشدة من حروق الشمس، وحارب الرياح في جو بارد ليلًا».
وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف إلى مكان الشاب عبر الطائرة، حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته.
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