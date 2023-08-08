الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

أسماك القرش، فيتو
أسماك القرش، فيتو

في حادثة غريبة من نوعها تمكن صياد أمريكي من النجاة من موت محتم، وذلك خلال رحلة صيد  قبالة سواحل فلوريدا امتدت 38 ساعة متواصلة، جرفته المياه خلالها إلى مسافات بعيدة، وكانت أسماك القرش تتحرك حول قاربه.

ووذكرت وسائل إعلامية أمريكية ان الصياد يدعى  تشارلز غريغوري، ويبلغ  من العمر 25 عامًا، كان  في رحلة صيد روتينية عندما جرفته المياه بسبب المد، حيث تمسك لساعات طويلة بقاربه وهو يشاهد أسماك القرش تتحرك حوله دون أن يقوم بأي حركة قد تعرض حياته للخطر.

وذكر موقع سكاي نيوز أن   غريغوري تعرض  للسعة قنديل البحر وتحمل ألمها لحين وصول فرق الإنقاذ إليهقال والده: «لقد كان خائفًا حتى الموت، عانى بشدة من حروق الشمس، وحارب الرياح في جو بارد ليلًا».

وتمكنت فرق الإنقاذ من التعرف إلى مكان الشاب عبر الطائرة، حيث تم إيصاله للشاطئ بمشهد مؤثر جمعه مع عائلته.
 

Advertisements

txt

بحث جديد يكشف مفاجأة عن أسماك القرش: تتعاطى كوكايين وحبوب هلوسة

txt

قيمة سمك القرش 2 مليون دولار، وراصد بيئي يحذر: اصطياده كارثة على السياحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسماك القرش القرش أمريكا صيد الأسماك قنديل البحر

مواد متعلقة

بحث جديد يكشف مفاجأة عن أسماك القرش: تتعاطى كوكايين وحبوب هلوسة

غالبيتها غير عدواني، القصة الكاملة لظهور أسماك القرش على شواطئ لبنان ( فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

من مسجد السيدة نفيسة، السيسي: تجديد أضرحة آل البيت في إطار خطة تطوير القاهرة التاريخية

10 معلومات عن دنيا سامي بعد تصدرها التريند

5 نصائح لتوفير البنزين عند تشغيل تكييف السيارة أثناء الموجة الحارة

نص تقرير الطب الشرعي لجثة طبيب الساحل

السيسي: طائفة البهرة في مصر عايشين وسط أهلهم بمنتهى الود والاحترام والتقدير

السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال التطوير والترميم (فيديو)

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بالأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

شبيه ماسك الصيني يخوض نزالا مع زوكربيرج على تيك توك (فيديو)

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8-8-2023 بالأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية