برامج توعية مائية بقرى أم أخنان ومنى الأمير في الحوامدية

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن برامج التوعية المائية، والتي يتم تنفيذها بمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تستهدف تعزيز ورفع الوعي المائي لدى النشء والشباب.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ أنشطة توعوية متنوعة بقرى أم أخنان ومنطقة منى الأمير بمدينة الحوامدية، تضمنت ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورش رسم وتلوين، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع بروشورات تحمل عدة رسائل للتوعية المائية.

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وفي إطار مساعي الشركة لتعزيز التواصل مع المواطنين، والوقوف على مدى رضا الجمهور حول خدمات الشركة، استطلع فريق التوعية آراء المواطنين بقرى المدينة واستهدف الاستطلاع قياس جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتلك القرى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من الرسائل التوعوية، وتعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

وزير الإسكان

وكان قد تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة مليون م3 يوميًا، بمرحلتيها الأولى والثانية (كل مرحلة بطاقة 500 ألف م3/يوم)، وتخدم مدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات العمل لزيادة كمية المياه العكرة التي يتم ضخها بالخط المُغذى للمحطة لتصبح 700 ألف م3 يوميًا، ليتم التشغيل الجزئي للمرحلة الثانية التي تم الانتهاء من تنفيذها، ولحين الانتهاء من الخط الثاني للمياه العكرة، الذى سيغذى المرحلة الثانية من المحطة، قبل موسم الصيف المقبل، لتصل الطاقة الفعلية للمحطة إلى 700 ألف م3 يوميًا، لخدمة 3.5 مليون نسمة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وتفقد مكوناتها المختلفة، واستمع لشرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة، ومنظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، كما تابع سير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة، واطمأن على التحليل الدوري للعينات، والذي يتم على مدار الـ24 ساعة.

ورافق وزير الإسكان، فى جولته، كل من، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

كما تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، معدلات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة نهو كافة الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور كلا من الدكتور صلاح بيومي واللواء عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية.

وأكد أهمية الالتزام بخطط الصيانة ووضع تصور لزيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين شركات المياه بمختلف المحافظات للتعامل مع الأزمات.