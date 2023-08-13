الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

4 خطوات لخفض استهلاك غلاية المياه للكهرباء

فاتورة الكهرباء،فيتو
فاتورة الكهرباء،فيتو

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن عدة خطوات بسيطة لتخفيض فاتورة الاستهلاك المنزلي للمواطنين، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

 

إرشادات تقليل استهلاك الكهرباء

وحددت الشركة عدة خطوات لترشيد استهلاك للكهرباء عند استخدام غلاية المياه:

١- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفِّر للطاقة.

٢- نظِّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

٣- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة الكمية(يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها).

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٤-لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

تعميم تجربة التحصيل المميكن

وأكد مصدر  بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ"فيتو" أن وزارة الكهرباء بصدد تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها ببعض شركات التوزيع  وجار حاليًَّا تنفيذها  في شركات التوزيع  الـ9، لخدمة 9 ملايين مشترك، مؤكدا أن هذا القرار له جوانب إيجابية تصب في مصلحة المشترك  ومنها عدة اختيارات  لطرق السداد سواء نقدى أو ببطاقة الائتمان.

 

التحصيل المميكن لفواتير الكهرباء

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات سابقة أن المقصود بالتحصيل المميكن، هو عبارة عن ماكينة للتحصيل يذهب بها المحصلون للمنازل دون فواتير، حيث يقوم المحصل بإعلام قيم الفاتورة للمستخدم، وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يعطيه للمستخدم.

وتغلبت الوزارة على المشاكل التي واجهت العملاء خلال السنوات السابقة وعلي رأسها الأخطاء في الفواتير سواء في الطباعة أو المراجعة حيث وضعت حلول جذرية من خلال تطور تكنولوجي لمنظومة الفواتير  منها تصوير العدادات مرورا بالبرنامج الإلكتروني لمراجعتها  قبل الإصدار ويرجع  ذلك للتنسيق الجيد بين شركات التوزيع  وشركة" شعاع" المسئولة عن تسجيل وقراءة العدادات وبهذه الإجراءات  تم التغلب علي القراءات الجزافية التي كانت تحدث من قبل الكشافين فالدور التي  قامت  به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن والدولة معا  من خلال إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن اﻻستهلاك الفعلى للمشترك.

 

أهمية التحصيل الممكين للكهرباء

وصرح  مصدر بالقطاع التجاري بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء “ لفيتو” بأن هذا القرار سيكون بمثابة حماية للمال العام فهناك بعض المحصلين يخافون  على أموال التحصيل  من السرقة لأن المحصل يتسلم من الشركة التابع لها  عدد من الفواتير  وتكون في عهدته حتى يتم توريدها إلى  القطاع التجاري بشركات التوزيع  . 

وأكد أن هناك بعض المناطق مازالت  تعمل  إلى الآن بالنظام القديم وفي حوزة بعض الكشافين والمحصلين التابعين لشركات التوزيع مما جعل بعض المشتركين يقومون بتقديم تظلمات من هذه القراءات  ومنها  بعض الأخطاء في رصد  محاسبة العميل وبذلك نقوم بفحص التظلم وإعادة رصد  المحاسبة مرة أخرى بالقطاعات  التجارية ويتم ذلك في قطاعات كبار المشتركين  بشركات التوزيع.

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الشركة القابضة للكهرباء غلاية المياه الشركة القابضة لكهرباء مصر وزارة الكهرباء التحصيل المميكن لفواتير الكهرباء المتحدث باسم وزارة الكهرباء

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