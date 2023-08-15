إغلاق مطعم بدون ترخيص على الطريق العام بمنشأة القناطر

شن رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد المطاعم بمنطقة الجلاتمة نظرًا للأضرار التي تسببها للأهالي، وتبين أن المطعم يعمل دون ترخيص ويتسبب في ضوضاء على الطريق العام، وبالتعاون مع شرطة المرافق تم إغلاق وتشميع المطعم.

وتأتي هذه الحملة بحسب بيان المحافظة تنفيذًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل حيال الشكاوى الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

ضبط 550 كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي كرداسة، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات مفاجئة تمكنت من ضبط 550 كجم مقطعات لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطاعم بحي كرداسة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

ضبط 1.1 طن كفتة ودهون بأحد الثلاجات بمدينة أكتوبر



كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.1 طن كفتة ودهون بأحد الثلاجات بمدينة أكتوبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر مخالفة حيال المخالفين.

ضبط 2 طن من الدواجن المجمدة بالجيزة



وكانت إدارة التموين بمحافظة الجيزة، قد ضبطت 2 طن من الدواجن المجمدة، واللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحي بولاق الدكرور.

كما شنت الإدارة حملة بحي الوراق لضبط المتهمين بالغش التجاري، وأسفرت عن تحرير 55 قضية حيازة منتجات مجهولة المصدر، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

عقوبات الغش التجاري



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.