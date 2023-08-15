وزير النقل يتابع الاستعدادات الأخيرة لتشغيل محطات المترو الجديدة

تابع المهندس كامل الوزير وزير النقل، آخر تطورات الأعمال بـ محطات المترو الجديدة تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة خلال احتفالات أكتوبر المقبل.

محطات المترو الجديدة

على صعيد آخر انتهت الهيئة القومية للأنفاق من 98% من الأعمال النهائية لمحطات المترو الجديدة والمقرر تشغيلها خلال الفترة القادمة لخدمة الركاب حيث تستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث خلال احتفالات النصر بشهر أكتوبر المقبل، وهي محطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور روض الفرج.

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الخط الثالث لمترو الأنفاق

جدير بالذكر أن الخط الثالث لمترو الأنفاق ينتهي حاليا في محطة الكيت كات على كورنيش العجوزة، وعند افتتاح المحطات الجديدة، ستكون نهايته بمحطة محور روض الفرج، وأيضًا له طريق آخر يبدأ من الكيت كات ويصل لجامعة القاهرة ومناطق المهندسين وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور لينتهي بتقاطعه مع الخط الثاني للمترو ومن ضمن المحطات الجديدة للخط الثالث للمترو، فإن أول محطة هي محطة مترو السودان بشارع السودان، تكون عند محكمة الجيزة الابتدائية، وتخدم تلك المحطة الأشخاص المتجهين إلى محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الابتدائية.

ومحطة إمبابة هي ثاني محطة من محطات الخط الثالث الجديدة وتخدم تلك المحطة منطقة عزبة الصعايدة والمناطق المجاورة فإن تلك منطقة معروفة بالكثافة السكانية العالية.

وفي الوقت نفسه فإن محطة البوهي التي تقع في شارع البوهي فإنها تخدم سكان المنطقة بالكامل، ومع امتداد شارع القومية تقع في المنتصف محطة مترو القومية وتخدم منطقة القومية العربية.

ومن المقرر أن تخدم محطة مترو الدائري مجموع كبيرة من الأشخاص وسكان القاهرة الكبرى المستخدمين للطريق الدائري، فهي تتقاطع مع الطريق الدائري وتربط مع الأتوبيس الترددي.

وتنتهي المحطات الجديدة بمحطة محور روض الفرج، وهي قريبة من منشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى، ومن المقرر أن تخدم المحطة مستخدمي المحور وسكان الجبل الأحمر وأوسيم.

مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق

ويمتد مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى طول 17.7 كم، يمر بين 15 محطة مختلفة منها محطة العتبة إلى ميدان الكيت كات مرورًا بمنطقة إمبابة حيث يصل إلى الطريق الدائري، ويمر جنوبًا بالمهندسين وبولاق الدكرور، ثم يمر بشارعَى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم ينطلق إلى جامعة القاهرة.

ويجري تنفيذه على 3 أجزاء ويأتي الجزء الأول بطول 4 كم ويشمل 4 محطات نفقية وهي محطة ناصر وماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات، بينما الجزء الثاني بطول 6.6 كم يبدأ من محطة الكيت كات إلى المحطة النهائية محور روض الفرج، ويمر على 6 محطات وهي: محطة نفقية السودان و4 محطات علوية إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، وأيضًا محطة سطحية وهي المحطة النهائية محور روض الفرج، ويأتي الجزء الأخير والثالث، بطول 7.1 كم يبدأ من محطة الكيت كات إلى جامعة القاهرة، ويمر بخمس محطات، منها 3 محطات نفقية، التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية، ومحطة علوية جامعة القاهرة وأيضًا محطة سطحية بولاق الدكرور.

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )،