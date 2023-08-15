قناع طبيعي يحارب اسمرار البشرة ويجعلها صافية وناعمة مثل الأطفال

اسمرار البشرة من المشكلات التى تواجهها الفتيات فى فصل الصيف بسبب سطوع الشمس لفترات طويلة من اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتؤثر الشمس بشكل سلبي على جمال ونضارة البشرة ما يزعج الفتيات كثيرا ويبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية لإعادة جمال البشرة.

قناع الكاكاو والأرز لمحاربة اسمرار البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لمحاربة اسمرار البشرة وتنعيمها ومحاربة التجاعيد.

المكونات:

ملعقة بن

ملعقة كاكاو

ملعقة أرز مطحون

منقوع لبان دكر

الطريقة:

نحضر المكونات الجافة ونضعها فى بولة ونخلط جيدا.

ثم نضيف منقوع لبان الدكر بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نفرك القناع على البشرة ونغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

ولعمل منقوع اللبان الدكر نحضر ملعقة لبان دكر وتكون الحبات بيضاء اللون، ثم ننقعها فى كوب ماء فاتر لمدة 12 ساعة، أو لمدة ساعتين فى ماء ساخن، ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج نستخدمه.

قناع طبيعي يحارب اسمرار البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.