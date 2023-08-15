الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من آثار الشمس سريعا بعد المصيف

اسمرار البشرة، فيتو
اسمرار البشرة، فيتو

تتأثر البشرة كثيرا فى فترة المصيف بسبب نزول البحر فى الشمس لفترات طويلة فى فترة النهار مايسبب الاسمرار والبقع بالبشرة، ما يؤثر على جمال ونضارة البشرة.

وتهتم الفتيات بعد العودة من المصيف بمحاولة تفتيح البشرة بالكريمات المختلفة ولكن دون جدوى، على عكس الوصفات الطبيعية سريعة المفعول.

قناع طبيعي يخلصك من آثار الشمس سريعا بعد المصيف 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يقضى على اسمرار البشرة سريعا بعد المصيف.

المكونات:-

ملعقة حمص مطحون

ملعقة حليب بورد

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ملعقة أرز مطحون

ملعقة عسل نحل

ملعقة زبادى

الطريقة:-

  • نحضر المكونات الجافة ونضعها في بولة عميقة ونخلط جيدا.
  • ثم نضيف العسل والزبادي ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ومتجانس.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها ونجففه ونرطبه.
  • نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
قناع طبيعي يخلصك من آثار الشمس سريعا بعد المصيف، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

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كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

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قناع الكولاجين يفتح بشرتك في ثواني معدودة ويقاوم التجاعيد

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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البشرة المصيف اسمرار البشرة قناع طبيعي يخلصك من آثار الشمس سريعا بعد المصيف دعاء محمد خبيرة التجميل

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