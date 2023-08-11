قناع الكولاجين يفتح بشرتك في ثواني معدودة ويقاوم التجاعيد

تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد من أكثر مايهم الفتيات للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها، لذا تكثف الفتيات من خطوات العناية بالبشرة حفاظا على جمال البشرة.

وتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد لا تأتي إلا من خلال التغذية الجيدة للبشرة والترطيب الدائم لها والوصفات الطبيعية الفعالة.

قناع الكولاجين لتفتيح البشرة فى ثوانى ومحاربة التجاعيد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الكولاجين السريع الذى يفتح البشرة فى ثوانى ويؤخر ظهور التجاعيد.

المكونات:-

ملعقة شوفان مطحون

ملعقة نشاء ذرة

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٢ ملعقة زبادى

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع فيها المكونات ونخلط جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نفرد القناع على البشرة النظيفة ونقوم بعمل حركات دائرية على البشرة بالقناه لمدة 5 دقائق.

ثم نترك القناع بعدها على البشرة لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نجفف البشرة ونرطبها، ونكرر القناع مرة كل 10 أيام للحصول على أفضل النتائج.

قناع الكولاجين لتفتيح البشرة فى ثوانى، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.