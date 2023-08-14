كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

تهتم الفتيات كثيرا بمحاربة التجاعيد المبكرة التي تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها، وذلك من خلال التغذية السليمة والنوم المبكر وشرب الماء الوفير.

ولكن هذا وحده لا يكفي بل يجب الوصفات الطبيعية التي تؤخر ظهور التجاعيد، وتعتبر بديل جيد لعمليات التجميل الغالية الثمن.

كريم طبيعي لحمايتك من التجاعيد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لتفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد حيث يمنح البشرة عمر أصغر من عمرها الحقيقي بـ 10 سنوات.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر

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كوب ماء ساخن

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة لبن بودر

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

نحضر اللبان الدكر ونغسله جيدا ثم ننقعه فى كوب ماء ساخن لمدة 4 ساعات.

ثم نصفي الخليط جيدا حيث نضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.

ثم نأخذ السائل الناتج ونضيف له النشاء واللبن البودر.

ونرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى الغليان ثم نقلب سريعا بعد الغليان حتى يغلظ القوام.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلا، ثم نضيف جل الصبار ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق، وصلاحيتها أسبوع بالثلاجة.

يستخدم يوميا على البشرة فى المساء حيث نفرد طبقة منه على البشرة ط، ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نغسل الوجه بعدها، ومع تكرار الاستخدام سنلاحظ الفرق.

كريم طبيعي لجمال البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.