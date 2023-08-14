الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

كريم طبيعي يمنح بشرتك عمرا أصغر بـ 10 سنوات

بشرة صافية، فيتو
بشرة صافية، فيتو

تهتم الفتيات كثيرا بمحاربة التجاعيد المبكرة التي تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها، وذلك من خلال التغذية السليمة والنوم المبكر وشرب الماء الوفير.

ولكن هذا وحده لا يكفي بل يجب الوصفات الطبيعية التي تؤخر ظهور التجاعيد، وتعتبر بديل جيد لعمليات التجميل الغالية الثمن.

كريم طبيعي لحمايتك من التجاعيد 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لتفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد حيث يمنح البشرة عمر أصغر من عمرها الحقيقي بـ 10 سنوات.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر

Advertisements

كوب ماء ساخن 

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة لبن بودر

ملعقة جل صبار

الطريقة:-

  • نحضر اللبان الدكر ونغسله جيدا ثم ننقعه فى كوب ماء ساخن لمدة 4 ساعات.
  • ثم نصفي الخليط جيدا حيث نضع قطنة على المصفاة للتخلص من أى شوائب.
  • ثم نأخذ السائل الناتج ونضيف له النشاء واللبن البودر.
  • ونرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى الغليان ثم نقلب سريعا بعد الغليان حتى يغلظ القوام.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلا، ثم نضيف جل الصبار ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق، وصلاحيتها أسبوع بالثلاجة.
  • يستخدم يوميا على البشرة فى المساء حيث نفرد طبقة منه على البشرة ط، ونتركه لمدة 10 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها، ومع تكرار الاستخدام سنلاحظ الفرق.
كريم طبيعي لجمال البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الإسمرار والتجاعيد.

txt

قناع الأسبرين والقهوة لتنظيف البشرة الدهنية ومحاربة حب الشباب

txt

ماسكات البابايا لعلاج مشاكل البشرة، تخلصك من الحبوب والمسام الواسعة

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التجاعيد كريم طبيعي لحمايتك من التجاعيد العناية بالبشرة كريم طبيعي دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع الكولاجين يفتح بشرتك في ثواني معدودة ويقاوم التجاعيد

ماسكات لترطيب بشرتك، بعد يوم صيفي شاق

قناع طبيعي يجعل بشرتك صافية وناعمة وأكثر إشراقة

الأكثر قراءة

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

بث مباشر، أبويا وصاني أفرح الجميع، سعيد يحول بيته إلى مصيف مجاني لغير القادرين بعد وفاة والده (صور)

جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

مدير معابد الكرنك يعلق على فكرة تغطية صالة الأعمدة الكبرى بسقف خشبي (صور)

حوادث المحافظات، الدقهلية تشيع ضحايا حادث كفر شكر، وإصابة 6 في حادث أسانسير، تفاصيل وفاة طبيب أثناء فحص مريضة أورام

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية