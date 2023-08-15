مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل جديدة في رحيل محمد شريف

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلى الخليج السعودي حقق مكاسب مالية كبيرة للنادي في الوقت الحالي.

أضاف المصدر: الحصول على مليون و800 ألف دولار في هذا التوقيت جاء لمصلحة النادي الذي يحتاج إلى سيولة مالية من أجل حسم صفقة المهاجم الجديد وأيضا بعد تسديد أرقام كبيرة في صفقتي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي وأيضا إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي.

وأوضح أن الأهلي وضع أيضا بند الحصول على نسبة 15 ٪ في حالة إعادة بيع اللاعب مستقبلا بالإضافة إلى بعض النقاط الإضافية (بونص) في حالة تسجيل اللاعب عددا من الأهداف مع فريقه الجديد.

وقال المصدر: رحيل شريف بهذه البنود أمر خدم النادي تماما خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير القادم، والرحيل نهاية الموسم الجديد مجانا ومن ثم فضلنا قبول عرض بيعه إلى الخليج السعودي.

من ناحية ثانية..أكد مصدر داخل الأهلي تحسن حالة إمام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وأضاف: إمام عاشور سوف يخضع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد موعد مشاركته في تدريبات الكرة.

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر المقبل.

من ناحية ثانية..قالت مصادر داخل الأهلي أن هناك انفراجة في ملف إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي في انتقالات الصيف الحالية من أجل قيد مهاجم أجنبي جديد علي حسابه في قائمة الفريق، مضيفة: هناك اتصالات مستمرة مع اللاعب الجزائري واقتربنا بالفعل من الوصول إلي حل مرضي للنادي واللاعب وقريبا سيتم إعلان إعارة اللاعب من أجل قيد المهاجم الأجنبي المنتظر علي حسابه.

في سياق آخر..استقر مسئولو النادي الأهلي علي توجيه الدعوة إلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لحضور احتفالية تكريم فريق الكرة والتي ستكون ضمن فقرات احتفالية كبري سيتم إقامتها لتكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي قريبا داخل فرع الأهلي بالتجمع الخامس.

وعلمت فيتو ان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي سيكون علي رأس المدعوين لحفل احتفالية فريق الكرة.

من ناحية أخري تخلص الأهلي من ثلاث مهاجمين داخل قائمة الفريق قيل انطلاق الموسم الجديد حيث كانت أبرز عبارة يرددها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اغلب المؤتمرات الصحفية للفريق عقب المباريات إن الفريق يعاني هجوميا.

كولر تحدث مع مقربين إليه داخل النادي الأهلي في منتصف الموسم الماضي وأكد لهم إنه لو استمر في قيادة الفريق الموسم القادم فإنه سيتخلص من اغلب لاعبي الخط الامامي وهو ما حدث بالفعل في ميركاتو الصيف الجاري وفقا لما تستعرضه السطور التالية..

كولر اوصي مبكرا برحيل شادي حسين مهاجم الأهلي بشكل نهائي وليس علي سبيل الإعارة حيث انتقل اللاعب بالفعل إلي نادي زد.

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض أيضا عودة حسام حسن من الاعارة بنادي سموحة وأكد إنه لا يناسب طريقة لعبه ولا يصلح للأهلي في الوقت الحالي ومن ثم رفض الأهلي إعادة اللاعب وتم تفعيل بند الشراء من جانب سموحة.

وبالامس رحل محمد شريف إلي الخليج السعودي حيث عاني اللاعب كثيرا الموسم الماضي علي الصعيد الهجومي وأكد كولر إن اللاعب يعاني من ازمات في استغلال الفرص التي يحصل عليها ولم يعد يتبقي في الخط الهجومي سوي محمود كهربا وايضا صلاح محسن العائد من الإعارة بنادي سيراميكا كليوباترا.

يدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة احتفالية تكريم الفرق الرياضية بفرع التجمع الخامس في إطار استمرار حملات الدعاية للفرع الجديد ومن أجل توجيه الانظار إليه.

وقالت مصادر داخل الأهلي أنه كان هناك تفكير في إقامة الأحتفالية في ملعب التتش بالجزيرة كما حدث قبل عدة مواسم ولكن الاتجاه الاقوي هو إقامة الأحتفالية في فرع التجمع الخامس.

واستقر مسئولو النادي الأهلي علي تجميد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل تمسك المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي بخدمات اللاعب ورفض التفريط فيه.

وعلمت فيتو ان مفاوضات ضم جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري سيتم تعليقها إلي يناير القادم من أجل الحصول على اللاعب في صفقة انتقال حر خاصة وأن عقده مع ناديه الحالي ينتهي في ديسمبر القادم.

من ناحية أخري أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها:"محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية",

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

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سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

محمد شريف هداف الأهلى فى البطولات الأفريقية

ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الجبل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية برصيد 15 هدفًا بواقع 14 هدف في دوري أبطال أفريقيا وهدف هدف في كأس السوبر الأفريقي.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

2- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أهداف شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى لقاء الإياب دور الـ 32 الذي فاز به الأهلي بسداسية مقابل هدف.

- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021

1- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2 - أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

4- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

5- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

6- أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

هدف شريف في نهائي كأس السوبر الأفريقي

سجل محمد شريف هدف في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجله واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الاول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسى باتريس كاريترون.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.