الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

أول مواجهة أمام أهلي جدة

محمد شريف يصل السعودية للانضمام لتدريبات فريق الخليج

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

محمد شريف ، يصل محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي الجديد، والنادي الأهلي السابق، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لدوري روشن السعودي.

وقالت صحيفة «الميدان» السعودية: “بعد انضمامه إلى الخليج.. محمد شريف يصل السعودية اليوم الثلاثاء ويلعب ضد الأهلي الخميس”.

وقالت الصحيفة: محمد شريف يستعد للانضمام إلى تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة.

موعد مباراة الخليج القادمة ضد الأهلي في الدوري السعودي

ويبدأ محمد شريف مشواره مع نادي الخليج بمواجهة نارية أمام فريق أهلي جدة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر أغسطس الجاري، على أرضية ستاد «الأمير محمد بن فهد» ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري السعودي «روشن» للمحترفين.

وتنطلق مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

من ناحية أخري أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

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سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

محمد شريف هداف الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الجبل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية برصيد 15 هدفًا بواقع 14 هدف في دوري أبطال أفريقيا وهدف هدف في كأس السوبر الأفريقي. 

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

2- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أهداف شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى لقاء الإياب دور الـ 32 الذي فاز به الأهلي بسداسية مقابل هدف.

- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021

1- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2 - أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

4- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

5-  سجل محمد شريف هدف في شباك فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

6- أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

هدف شريف في نهائي كأس السوبر الأفريقي

سجل محمد شريف هدف في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجله واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الاول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

 انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021  فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.

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