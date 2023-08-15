ميكالي يعود إلى القاهرة اليوم لبدء إعداد المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي، يصل القاهرة اليوم الثلاثاء، البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قادما من البرازيل بعد انتهاء إجازته التي قضاها مع أسرته، بعد أن نجح في قيادة شباب الفراعنة في التأهل لـأولمبياد باريس 2024.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

ميكالي يجتمع بالجهاز الفني

ومن المقرر، أن يعقد روجيرو ميكالي اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له غدا الأربعاء، لمناقشة برنامج أعداد المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، إلى جانب ترتيبات معسكر الفريق المقبل في الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر المقبل.

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية.

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.

ميكالي يتمنى مشاركة صلاح في الأولمبياد

وقال روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، هو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.

وأضاف: لكن هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها موافقة نادي ليفربول على السماح له.

وعن تألق إبراهيم عادل قال ميكالي: لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح، ولكن لديه نفس الخصائص وأرى أن لديه خصائص برازيلية من سرعة ومهارة.

موعد عودة روجيرو ميكالي من البرازيل، فيتو

كما طالب البرازيلي روجيرو ميكالي محمد بركات المشرف على الفريق، باستعجال مجلس الجبلاية لصرف مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل لـأولمبياد باريس 2024، وحصدهم الميدالية الفضية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرا في المغرب.