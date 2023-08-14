الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

المنتخب الأولمبي في ضيافة أوزبكستان 16 أكتوبر استعدادا للأولمبياد

منتخب مصر الأولمبي،
منتخب مصر الأولمبي، فيتو

يحل  المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

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محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي، فيتو

 

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية. 

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.

ميكالي يتمنى مشاركة صلاح في الأولمبياد 

وقال روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي في تصريحات لشبكة jovempan البرازيلية: أريد ضم محمد صلاح ضمن ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما، هو تدعيم قوي ويمكن أن يمنحنا المزيد من الأمل في تحقيق هدفنا بحصد ميدالية.

وأضاف: لكن هذا الأمر يتوقف على عدة أمور أهمها موافقة نادي ليفربول على السماح له.

وعن تألق إبراهيم عادل قال ميكالي: لا يمكنني مقارنة إبراهيم عادل بصلاح، ولكن لديه نفس الخصائص وأرى أن لديه خصائص برازيلية من سرعة ومهارة.

 

موعد عودة روجيرو ميكالي من البرازيل، فيتو

 

كما طالب البرازيلي روجيرو ميكالي محمد بركات المشرف على الفريق، باستعجال مجلس الجبلاية لصرف مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل لـأولمبياد باريس 2024، وحصدهم الميدالية الفضية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

صرف مكافآت المنتخب الأولمبي

كما طالب البرازيلي روجيرو ميكالي محمد بركات المشرف على الفريق، باستعجال مجلس الجبلاية لصرف مكافآت لاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد نجاحهم في انتزاع بطاقة التأهل لـأولمبياد باريس 2024، وحصدهم الميدالية الفضية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

مكافآت المنتخب الأولمبي

وحذر ميكالي مسئولي اتحاد الكرة من التأخر في صرف مستحقات اللاعبين، بعد الإنجاز الذي حققوه في المغرب، حتى لا يصاب اللاعبون بالإحباط ويسيطر عليهم الغضب، لاسيما أن المرحلة المقبلة تستلزم توفير كل ما يحتاجه اللاعبون ومعاملتهم بالشكل الذي يليق بهم كوصيف لبطل أفريقيا، إلى جانب تحفيزهم لتحقيق ميدالية أولمبية في باريس 2024.

 

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المنتخب الاولمبى منتخب اوزبكستان دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اتحاد الكرة جمال علام ميكالي محمد بركات

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