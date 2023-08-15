الإعلامية المصرية دعاء المغازي سفيرة لمؤسسة حرير الإنسانية

اختارت مؤسسة حرير الإنسانية، الإعلامية المصرية دعاء المغازي، كي تكون سفيرة لها في حملتها لمكافحة مرض السرطان.

يذكر أن دعاء المغازي عملت بالتلفزيون السعودي، ثم في قناة العربية لعدة سنوات في البرامج الاخبارية

أعربت دعاء المغازي، عن سعادتها البالغة لاختيارها وانضمامها لمؤسسة حرير، مؤكدة إن مريض السرطان يحتاج الدعم، لذلك أطلقنا مباردة وسميناها باروكة أمل.

مؤسسة حرير هي مؤسسة دولية أردنية تأسست عام ١٩٩٠، وتختص بالحملات الانسانية على الصعيد العالمي والاقليمي وتحظى برعاية من الديوان الملكي الأردني الهاشمي.

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وأطلقت مؤسسة حرير، حملة باروكة أمل، لتأمين 100 باروكة شعر، لصالح أطفال السرطان في مختلف أنحاء العالم العربي.