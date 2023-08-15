الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

الشباب والرياضة بالدقهلية تستقبل أعضاء فريق متطوعي حملة "أنت أقوى من المخدرات"

أنت أقوى من المخدرات
أنت أقوى من المخدرات في شباب الدقهلية، فيتو

استقبلت  الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، أعضاء فريق متطوعي حملة "انت أقوى من المخدرات" والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالدقهلية، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

جاء ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وعلى حامد منسق المشروع بالمديرية، والشباب والفتيات أعضاء فريق متطوعي حملة " أنت أقوى من المخدرات" بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الدقهلية.

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تجول فريق متطوعي حملة "انت أقوى من المخدرات" من الشباب والفتيات المتطوعين في صندوق الإدمان والتعاطي، داخل الإدارات الداخلية بديوان عام المديرية، لتوعية العاملين بالمبادرة وأهدافها لرفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات بين فئات المجتمع المختلفة، والتعريف بالبرامج الوقائية التي يقدمها الصندوق لمحاربة الإدمان والتعريف بالخط الساخن للكشف المبكر واجراء التحاليل وهو 16023، وطرق العلاج وإعادة التأهيل التي يقدمها الصندوق من خلال تقديم خدمات علاجية واسعة بالمجان في سريه تامة، والتعريف بالقانون الجديد الذي ينص علي فصل الموظف المتعاطي للإدمان.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال اللقاء مع أعضاء فريق متطوعي حملة " أنت أقوى من المخدرات" على التعاون الكامل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الدقهلية، من خلال ورش العمل التدريبية والتوعية الصحية بخطورة الإدمان، من خلال الندوات التى يتم تنفيذها بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الإدارات الفرعية.

أعرب الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، عن خالص التقدير لما يقوم به الفريق فى التوعية، وأكد على دعمه الدائم لمتطوعي "أنت أقوى من المخدرات "  وحرصه على وصول  التوعيه لاكبر عدد من الشباب، على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية.

تأتي المبادرة الميدانية لمتطوعي صندوق الإدمان والتعاطي بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في ظل حملة أنت أقوى من المخدرات، في اطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ومحافظة الدقهلية إدارة التنمية البشرية بالمحافظة وصندوق الإدمان التابع لمجلس الوزراء، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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