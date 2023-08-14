الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، أحمد مصطفى يقود الأخدود للتعادل مع الشباب 1/1

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهت مباراة الشباب أمام ضيفه الأخدود بالتعادل 1/1، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم أندريه بوركا لفريق الأخدود من ضربة جزاء في الدقيقة 41، وتعادل أحمد عبده جابر لفريق الشباب في الدقيقة 66.

أحمد مصطفى يقود تشكيل الأخدود

وقاد اللاعب المصري أحمد مصطفى تشكيل فريقه الأخدود في مواجهة الشباب، مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الأولى من الدوري السعودي.

أحمد مصطفى، فيتو

وانتقل أحمد مصطفى مطلع هذا الموسم إلى صفوف فريق الأخدود على سبيل الإعارة من فريق سموحة.

وخرج أحمد مصطفى في الدقيقة 73 من زمن مباراة فريقه الأخدود أمام مضيفه الشباب وحل مكانه صالح الحارثي.

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تشكيل الشباب أمام الأخدود 

وضم تشكيل الشباب بقيادة مديره الفني الهولندي مارسيل كايزر:

كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، إياجو، حسان تمبكتي، متعب الحربي، إيفر بانيجا، حسين القحطاني، جوستافو كويلار، عبد الإله الشمري، عبد الله الجوعي، تركي العمار.

فوز الهلال على أبها 

فاز فريق الهلال على مضيفه أبها بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا بهدف لفريق الهلال في الدقيقة 31، وتعادل التونسي سعد بقير لفريق أبها في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 51 أضاف مالكوم الهدف الثاني للزعيم الهلالي.

وفي الدقيقة 77 أحرز مالكوم الهدف الثالث له وللفريق ليحصد أولى نقاطه في البطولة.

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