قادش يفوز على ألافيس 0/1 في الدوري الإسباني

افتتح فريق قادش مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بفوز صعب على العائد من جديد، ديبورتيفو ألافيس، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين.

يدين الفريق الأندلسي، قادش، بالفضل في الانتصار الذي تحقق على ملعب (نويفو ميرانديا) للاعب الوسط الشاب فيدي سان إميتيريو الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد منذ الدقيقة 7 من بداية المباراة.

وبهذه النتيجة ينضم قادش إلى الفرق التي نجحت في افتتاح الموسم بانتصار، ليأتي بثلاث نقاط في المركز السادس مؤقتا، خلف كل من أوساسونا ورايو فاليكانو وريال مدريد وريال بيتيس، وفالنسيا.

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في المقابل، سجل الفريق الباسكي عودته إلى الليجا مجددا، بعد موسم في الدرجة الثانية، بخسارة تضعه في المركز ال17 بدون رصيد.

برشلونة يحصد مبلغ 97.9 مليون يورو من الميركاتو

شهد الميركاتو الصيفي 2023، تفوق نادي برشلونة الإسباني علي غريمه التقليدي ريال مدريد من خلال الاستفادة من اللاعبين الراحلين وليس التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ورحل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 12 لاعبا وهم الفرنسي عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان، ليكون ثاني أكثر فرق الدوري الإسباني حصدا للأموال من بيع لاعبيه، بعد فياريال.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن نادي برشلونة حصد من عمليات بيع اللاعبين التي قام بها في صيف 2023 مبلغ 97.9 مليون يورو.

برشلونة باع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، والفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليونا.

كما حصل البارسا على 12.5 مليون يورو من بيع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى الأهلي السعودي، و8.4 مليون من عملية انتقال لاعب الوسط نيكو جونزاليس لبورتو البرتغالي، وأخيرا 7 ملايين من بيع الجناح ترينكاو لسبورتنج لشبونة.

وشهد الميركاتو الصيفي خروج 4 لاعبين من برشلونة في صفقات انتقال حر، وأبرزهم الثنائي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لإنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي صامويل أومتيتي لليل الفرنسي، وأليكس كويادو لريال بيتيس الإسباني.

وأعار برشلونة لاعبه المغربي شادي رياض لريال بيتيس، وبابلو توريه إلى جيرونا، وأخيرًا جوليان أراوخو إلى لاس بالماس في الدوري الإسباني.