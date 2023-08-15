الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

5 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسين بالبورصة حسب قيم التداول

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدر 5 بنوك قائمة وترتيب المتعاملين الرئيسين بالبورصة حسب قيم التداول بتعاملات جلسة الاثنين، وجاء فى المقدمة البنك العربى المحدود بقيمة تداول بلغت 226 مليون جنيه، تلاها سيتى بنك بقيمة تداول بلغت 75 مليون جنيه، ثم بنك مصر بقيمة تداول بلغت 35 مليون جنيه.

وجاء بنك قطر الوطنى الأهلي رابع القائمة  بقيمة تداول بلغت 17.8 مليون جنيه، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة تداول بلغت 17.8 مليون جنيه.

 

 

تداولات جلسة الاثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.216 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17897 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 7492 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3635 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5360 نقطة

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الاستثمار بالأسهم 

وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال إن الاستثمارات فى  سوق الأسهم يتأثر بحدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة طروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين الجدد هذا بالإضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم حيث أن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية. 

 

نشاط وارتفاع في مؤشرات البورصة المصرية

وأضاف: لذلك نرى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الطروحات العلن عنها. 

وتابع: الآن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام عند 17700 نقطة طول ما المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم ذلك يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي، حيث أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

 

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق قمما تاريخية جديدة 

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إنه حقق قمما تاريخية جديدة خلال الفترة السابقة وتخطى مستوى 3600 الآن لدينا مستوى دعم عند 3500 ومستوى مقاومة عند 3680 نتوقع تخطي هذا المستوى خلال هذا الشهر.

 

الرؤية المستقبلية للبورصة إيجابية ومازالت هناك مكاسب أمام الأسهم المصرية

وأوضح سعيد الفقي أن الرؤية المستقبلية للسوق المصري إيجابية خلال الفترة القادمة، ومازال الأسهم المصرية أمامها الكثير من المكاسب لتحققها خلال الفترة القادمة. 

 

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