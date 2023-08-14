أسامة الشاهد رئيسًا للغرفة التجارية بالجيزة وناصر وسالم نائبين

فاز المهندس أسامة الشاهد برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وذلك بعد إعلان نتيجة جلسة الإجراءات لتشكيل هيئة مكتب غرفة الجيزة التجارية للدورة ٢٠٢٣- ٢٠٢٧.

الشاهد يفوز برئاسة تجارية الغرفة التجارية بالجيزة

وخلال الجلسة الإجرائية التي عقدت مساء اليوم الإثنين، حصل المهندس أسامة الشاهد على ٩ أصوات مقابل ٧ أصوات لمنافسه صابر سرور.

تفاصيل الجلسة الإجرائية لاختيار هيئة مكتب مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة

وفاز وائل ناصر بمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة بعد حصوله على 10 أصوات مقابل ٦ أصوات لمنافسه المحاسب عبد الله غراب.

وحصل خالد سالم على منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة بالتزكية وتم انتخاب حسام رفعت سكرتير عام الغرفة بعدد أصوات ١١ صوتًا مقابل المهندس مجدي عرابي الذي حصل على ٥ أصوات.

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فيما فاز المهندس السيد زغلول بمنصب أمين صندوق الغرفة بالقرعة بعد تعادله بالأصوات مع أحمد جابر، و حصل محمد أبو القاسم على منصب أمين الصندوق المساعد بالقرعة بعد تعادله بالأصوات مع محمد هداية.

رئيس غرفة الجيزة الجديد: سنعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبة التطور في سوق العمل

وأكد المهندس أسامة الشاهد أننا خلال تلك الدورة سنعمل على تنفيذ برنامج شامل لتأهيل التجار لمواكبة التطور الكبير في سوق العمل وحصر شامل لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه كل نشاط على حدة بالتنسيق مع الشعب الفرعية لكل نشاط والتعرف على كافة المعوقات التي تواجه الأنشطة والعاملين بها والتي نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديد الحلول لكافة المشاكل التي تواجه أعضاء الغرفة التجارية بالجيزة ومنتسبيها التي تتناسب مع الواقع الفعلي الذي تمر به البلاد.

وتابع: بالإضافة إلى خلق آليات جديدة للتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح التي يتم التعامل معها حتي يمكن حل المشاكل وازالة المعوقات في كافة المجالات ووضع آليات للتواصل الدائم والمستمر والفعال لحل كافة المشاكل الضريبية والجمركية التي تمثل أكبر المعوقات التي تواجه معظم الأنشطة والعمل علي فتح مجالات جديدة للتمويل لتشجيع أعضاء الغرفة ومنتسبيها سواء الأنشطة الجديدة او القائمة بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

وأضاف «الشاهد» أن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على مشاركة الغرفة في زيادة التصدير للسوق الأفريقى من خلال التواصل مع الغرف الافريقية وتيسير وصول السلع المصرية للاسواق والبلدان الإفريقية ورفع مقترحات لحل مشاكل المستوردين والمصدرين لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.