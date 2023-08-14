فوائد البطاطا المشوية، تقوي العظام والمفاصل وتعزز صحة القلب وتحارب السرطان

فوائد البطاطا المشوية، البطاطا المشوية من التسالي المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر، حيث يعشقها الكبار والصغار.

وفوائد البطاطا المشوية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى تعتبر وجبة متكاملة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد البطاطا المشوية للصحة

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن البطاطا المشوية أو البطاطا الحلوة من الخضروات اللذيذة التي لها قيمة غذائية عالية، وهى من عائلة البطاطس وتقدم كتسالى أو كحلو، وتقدم فى الشوارع والميادين، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

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القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا المشوية

وأضاف السيد، أن البطاطا الحلوة اشتهرت بقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوى على الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك والبروتين والكربوهيدرات وفيتامين أ وسي وب6، ما يجعل تناولها ضرورى لصحة الكبار والصغار.

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فوائد البطاطا المشوية

وتابع، أن من فوائد البطاطا المشوية:-

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

مهم للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهم لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذى يساعد فى نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.

تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تعزز من نضارة البشرة واشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.