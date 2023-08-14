الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد المانجا، تحمي من السرطان والبواسير ومهمة لصحة الكبار والصغار

فوائد المانجا، فيتو
فوائد المانجا، فيتو

فوائد المانجا، المانجو من فاكهة الصيف اللذيذة والمميزة بشكلها ولونها ومذاقها الذي لا يقاوم، فهى طيبة المذاق وعشاقها كثيرون.

وفوائد المانجا، عديدة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ولكن يجب تناولها بحذر لأنها قد تسبب الحساسية والأملاح.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المانجو فاكهة استوائية تعرف بملكة الفاكهة، لمذاقها الغني المميز الذى ليس له مثيل، لذا يعشقها الكبار والصغار، وينتظرون موسمها دائما بشغف، ولها قيمة غذائية عالية.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في المانجو 

وأضافت منى، أن المانجو لها قيمة غذائية عالية فهى تحتوى على البروتين والكربوهيدرات والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات أ وسي وب وك وهـ، هذا بجانب مضادات الأكسدة.

فوائد المانجا، فيتو 

فوائد المانجا 

وتابعت، أن من فوائد المانجا:

  • تساعد فى علاج البواسير والوقاية منها.
  • تساعد فى علاج التهابات ومشاكل المعدة.
  • تعمل على تهدئة القولون العصبي وتخفيف أعراضه.
  • تنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم وتنظف القولون.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تساعد فى تقوية العظام والمفاصل والأسنان وتحمى من هشاشة العظام.
  • تساعد فى نمو الصغار بشكل صحى بدون أى مشكلات.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وايضا فيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تحافظ على مستوى السكر والأنسولين بالدم.
  • تعزز من صحة العين والنظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تحمى من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.
  • تعزز من صحة العضلات وتقويها وبالنسبة للرياضيين تمنع إصابتهم بالشد العضلى أثناء التمرين لاحتوائها على البوتاسيوم.
  • مهمة لصحة وشباب البشرة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة لتغذية البشرة.
txt

فوائد اللبان الدكر، يعزز القدرة الجنسية للرجال ويمنع الإصابة بسرطان البروستاتا

txt

فوائد النعناع، يعالج القولون العصبي ومفيد للمرضعات

أضرار المانجو

وأوضحت الدكتورة منى أيمن أنه على الرغم من فوائد المانجا، إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح وكذلك اوكسالات الكالسيوم ما يجعلها سبب فى تكوين حصوات الكلى واحتباس البول بالجسم، لذا يجب الحذر من تناول المانجو، حفاظا على الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المانجو فوائد المانجو الدكتورة منى أيمن صحة الصحة العناصر الغذائية الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية مضادات الاكسدة أضرار المانجو

مواد متعلقة

فوائد الكركديه للشعر، يؤخر شيب الشعر ويعالج القشرة

فوائد الترمس، يحمي القلب والجهاز الهضمي من الأمراض

فوائد الكمون، يساعد على الهضم ويعالج الأنيميا

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الاثنين، آخر تحديث

قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة

تفاصيل إطلاق الكارت الموحد للخدمات التموينية

وزير التعليم العالي يعلن رسميا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 اليوم

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

"بعد أزمة عبد القادر.. خطة الأهلي لتحجيم نجومه إلكترونيا".. الخطيب يجهز فيديو كشف الحقائق.. وعبد الحفيظ يرفض عرض الترضية بعد العزل

أشرف زكي يكشف سبب إضافة جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية