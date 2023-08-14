فوائد المانجا، تحمي من السرطان والبواسير ومهمة لصحة الكبار والصغار

فوائد المانجا، المانجو من فاكهة الصيف اللذيذة والمميزة بشكلها ولونها ومذاقها الذي لا يقاوم، فهى طيبة المذاق وعشاقها كثيرون.

وفوائد المانجا، عديدة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ولكن يجب تناولها بحذر لأنها قد تسبب الحساسية والأملاح.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن المانجو فاكهة استوائية تعرف بملكة الفاكهة، لمذاقها الغني المميز الذى ليس له مثيل، لذا يعشقها الكبار والصغار، وينتظرون موسمها دائما بشغف، ولها قيمة غذائية عالية.

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القيمة الغذائية الموجودة في المانجو

وأضافت منى، أن المانجو لها قيمة غذائية عالية فهى تحتوى على البروتين والكربوهيدرات والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات أ وسي وب وك وهـ، هذا بجانب مضادات الأكسدة.

فوائد المانجا، فيتو

فوائد المانجا

وتابعت، أن من فوائد المانجا:

تساعد فى علاج البواسير والوقاية منها.

تساعد فى علاج التهابات ومشاكل المعدة.

تعمل على تهدئة القولون العصبي وتخفيف أعراضه.

تنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم وتنظف القولون.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد فى تقوية العظام والمفاصل والأسنان وتحمى من هشاشة العظام.

تساعد فى نمو الصغار بشكل صحى بدون أى مشكلات.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وايضا فيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تحافظ على مستوى السكر والأنسولين بالدم.

تعزز من صحة العين والنظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تحمى من الإصابة بالسرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

تعزز من صحة العضلات وتقويها وبالنسبة للرياضيين تمنع إصابتهم بالشد العضلى أثناء التمرين لاحتوائها على البوتاسيوم.

مهمة لصحة وشباب البشرة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة لتغذية البشرة.

أضرار المانجو

وأوضحت الدكتورة منى أيمن أنه على الرغم من فوائد المانجا، إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح وكذلك اوكسالات الكالسيوم ما يجعلها سبب فى تكوين حصوات الكلى واحتباس البول بالجسم، لذا يجب الحذر من تناول المانجو، حفاظا على الصحة.