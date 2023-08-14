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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات لتكون بحد أدنى 220 درجة

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فيتو

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٣٣/ ٢٠٢٤ من ٢٢٥ درجة إلى ٢٢٠ درجة كحد أدنى والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى ١٧٥ درجة والثانوي العام الخاص عربي والمنازل لتكون بحد أدني ١٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.


جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. 
وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية. 

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كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري  وذلك وفقا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكل منها.


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الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري

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