الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قائمة كليات تقبل من 55% في الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، فيتو

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

 

كليات تقبل من 55% بالجامعات الخاصة والأهلية 

  1. التكنولوجيا الحيوية
  2. تكنولوجيا العلوم الصحية
  3. العلوم الأساسية الفنون التطبيقية
  4. الإعلام
  5. اللغات والترجمة
  6. الاقتصاد والإدارة
  7. التربية
  8. العلوم الاجتماعية
  9. السياحة والفنادق
  10. الحقوق والقانون
  11. التمريض
  12. الآثار
  13. علوم سينمائية

وذلك بالجامعات الخاصة الآتية: 

  • جامعة الجلالة
  • جامعة سيناء بفرعيها
  • الجامعات الأهلية الجديدة
  • جامعة النيل الأهلية
  • المصرية للتعلم الإلكتروني
  • الجامعة الفرنسية بالقاهرة
  • جامعة العلمين الدولية
  • جامعة الملك سلمان الدولية
  • جامعة شرق بورسعيد الأهلية
  • جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية
  • جامعة المنصورة الجديدة


ويمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بإحدى كلياتها إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.
ويشمل التقدم كافة الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

Advertisements

 

 


أولًا.. الجامعات الخاصة وعددها 27 جامعة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").
ثانيًا.. الجامعات الأهلية وعددها 20 جامعة: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

ويحق للطلاب التقدم دون أداء اختبارات قبول، وتقتصر اختبارات على الحالات التالية:
- جامعات لها اتفاقيات دولية تنص على ضرورة إجراء اختبارات قدرات.
- بعض الكليات النوعية التي تتطلب مهارات خاصة.
- في حالة إجراء اختبارات قدرات، فإن الطلاب الذين سيتم قبولهم لابد أن يكونوا ممن أدوا الاختبارات واجتازوها.
وجاءت الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/2024 على النحو التالي:

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق المرحلة الأولى يصيب الطلاب بالصدمة، والنشطاء يكشفون غرائب النتيجة

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

الجامعات الخاصة والاهلية تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات الخاصة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق المرحلة الأولى يصيب الطلاب بالصدمة، والنشطاء يكشفون غرائب النتيجة

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. ترقب حول مؤشرات القبول.. اجتماع عاجل لـ وزير التعليم العالي لوضع الحد الأدني.. ومفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

بشرى لطلاب علمي رياضة بشأن تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الخاصة والأهلية

مندوب الفيفا يهدد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة، أزمة عنيفة تضرب معسكر الحكام اليوم

الأهلي يستعد لإصدار بيان رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

المزيد

انفوجراف

صاحب القاضية ممكن.. مشوار أفشة مع الأهلي بعد تجديد عقده 3 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية