تنسيق المرحلة الأولى يصيب الطلاب بالصدمة، والنشطاء يكشفون غرائب النتيجة

تنسيق المرحلة الأولي، أثارت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات ردود أفعال واسعة، لدي الطلاب وأولياء الأمور، البعض عبر عن صدمته لارتفاع نسبة التنسيق عن العام الماضي برغم قلة المجاميع في الثانوية العامة، وكشف آخرون عن غرائب التنسيق في بعض الجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي تصيب بالصدمة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي أثارت انتقاد العديد من أولياء الأمور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا على ارتفاع نسبة التنسيق بنسبة تصل إلى 5% عن العام السابق.

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صدمة من نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، فيتو



علق الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فقال: "نتائج تنسيق المرحلة الأولى لا معقولة في الأدبي ومنطقية في علمي علوم ورياضة... عد ابنك لدخول العلمي أفضل من الأدبي".

التنسيق أعلى من العام الماضي

وعلقت سهيلة الهيلة قائلة: "هو ده التنسيق اللي هيقل عن السنة اللي فاتت.. التنسيق أعلى من السنه اللي فاتت 5% تقريبًا وفي الاخر خلانا نكتب في الرغبات كليات حتى لو مش عايزنها بس على الأقل المجموع جايبها وفي الاخر لا يجي اللي عايزينه ولا الي كاتبينه حسبي الله ونعم الوكيل بجد..."

وردت رنا يحيي قائلة: "هو بجد التنسيق اللي نزل ده منطقي على مجاميعنا؟"

وعلقت بسمة سمير قائلة: "وقالوا التنسيق هيقل"

طب المنصورة في التنسيق

وقالت إسراء الفضالي: "طب دمياط سابق المنصورة في التنسيق.. طب أسنان جنوب الوادي سابق أسنان المنصورة بـ ٥ درجات".



أما جميلة فعلقت قائلة: "اعلام واخد من83 % والسنه اللى فاتت77% وبيقولك التنسيق هيقل..."

تنسيق المرحلة الأولى، فيتو



وقال شكري " طب فاقوس ترتيبها الخامس في التنسيق من 25 كلية حاجة تفرح"

أما روكى علي فقالت عن المرحلة الأولى للتنسيق: "كده الناس بدأت تفهم حقيقه طب المنصورة وأسنان المنصوره كويس وقالين في التنسيق كتير عن الناس احسن والله".

التنسيق مرتفع والمجاميع منخفضة

وتساءل ياسر عبد الصمد "مهو التنسيق عالي اهو"



وعلق فالكون عسكر فقال: "امال لو المجاميع مكنتش واقعة كان التنسيق هيكون ازاى؟"



وقالت هبة الحداد "حسبي الله ونعم الوكيل كل كلية أزيد من 20 درجة عن السنة اللى فاتت"



وعبرت رغد حواس عن غضبها فقالت: "ربنا يسامحهم رافعين التنسيق والمجاميع فى النازل أصلا منكوا لله"



وقال باسل الباز: "سوهاج وهي رافعة التنسيق عشان تاخد الأفضل وتتخطى أزمة نسب الرسوب العالية، والمنصورة وهي مخفضة التنسيق عشان تاخد مصريين أكتر وتتخطى شبهة السبوبة وأفضلية الوافدين".

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، فيتو

ورد أحمد شريف قائلًا: "سوهاج متصدر التنسيق ويرجع يقولك نسبة السقوط٧٠٪".



أما المهندسة فوصفت تنسيق المرحلة الأولى قائلة: " بقالنا كام سنة تنسيق هندسة منوف مش ولابد فكنت بدور عليها في آخر تنسيق كليات الهندسة.. ملقتهاش فقولت إيه ده هي كمان هتاخد اقل من علوم.. لاقيتها تنسيق من أعلى كليات الهندسة.. ايوه كده يا منوف عاوزين ازدهارك من تاني أيامنا كان بالنسبه لي حلم اني أدخل هندسه منوف وكنت خايفه ادخل شبين ومجبش مجموع منوف.. رجعنا تاني"

وعلق عمر حسنى قائلًا: "ازاي كده ولادنا كلهم مغتربين يعني مرحله ثانيه ما فيهاش ولا كليه انتظام حسبي الله ونعم الوكيل".



وقالت ريهام المودى: " لما المجاميع قليلة أومال مين اللي حيدخل الكليات دي....حسبي الله ونعم الوكيل"