تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

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تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم خفض الحد الأدني للقبول في الجامعات الخاصة بواقع 2%، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة بواقع 82%.

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد اجتماع لجنة تنسيق الجامعات الخاصة مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة لوضع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية تمهيدا لإعلانها مساء اليوم.

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ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات من خلال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصروفات الجامعات الخاصة 2023

وأعلنت عدد من الجامعات الخاصة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023\ 2024، والتي كشفت عن وجود زيادة كبيرة في أسعار بعض الكليات بالجامعات الخاصة عن تتراوح من ٤ إلى ٧ آلاف جنيه عن العام الماضي.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2024

وأعلنت جامعة مصر الدولية الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 للمصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكليات المتاحة، إذ تعتمد تلك الجامعة في قبولها للطلاب على اجتيازهم امتحان اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارات الجدارة.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الصيدلة هي 55.125 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و55.125 ألف جنيه للتيرم الثانى + 12000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية طب الأسنان هي 100.625 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و100.625 ألف جنيه للتيرم الثانى + 18000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الألسن هي 35.700 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و35.700 ألف جنيه للتيرم الثانى + 11000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية إدارة الأعمال والتجارة الخارجية هي 49.350 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و49.350 ألف جنيه للتيرم الثانى + 15000 جنيه مصري مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية علوم الحاسب الآلي هي 50.000 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و50.000 الف جنيه للتيرم الثانى + 11000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الهندسة هي 47.300 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و47.300 ألف جنيه للتيرم الثانى + 12000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الإعلام هي 49.350 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و49.350 ألف جنيه للتيرم الثانى + 15000 جنيه مصري مصاريف التقديم.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وتستعرض فيتو معكم فيما يأتي مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 للحاصلين على الثانوية العامة من الطلاب المصريين:

مصروفات كلية الطب البشري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 155 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة العربية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة الإنجليزية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة الإنجليزية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023



وترصد فيتو في السطور التالية، مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023-2024 للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

-كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

-كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

مواعيد المرحلة الثانية لتنسيق الكليات



ومن المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات تنتهي السبت القادم، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023



كما أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.



وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

● عدد الطلاب: 259445

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%

● عدد الطلاب: 90688.

إجمالي عدد الطلاب: 350133

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