الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء النيجر يتعهد بالتصدي لعقوبات الإيكواس

المجلس العسكرى فى
المجلس العسكرى فى النيجر، فيتو

أعلن رئيس الحكومة في النيجر والذي تم تعيينه بواسطة المجلس العسكري، علي الأمين زين، اليوم، أن بلاده ستتغلب على العقوبات التي فرضتها مجموعة الإيكواس.


عقوبات مجموعة الإيكواس على النيجر 

وقال رئيس الحكومة في النيجر المعين من المجلس العسكري،، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي: رئيس المجلس العسكري في النيجر أعطى الضوء الأخضر لبدء محادثات مع مجموعة الإيكواس

وتابع: "متفائلون ببدء المحادثات خلال الأيام المقبلة مع مجموعة الإيكواس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

ومن المرتقب أن تصل لجنة "إيكواس"إلى عاصمة النيجر نيامي في الأيام المقبلة، وأعرب علي الأمين زين عن تفاؤله بهذه المحادثات المرتقبة.
 

ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.

 

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