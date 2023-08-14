الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حصن منيع بدون كهرباء وطعام، تعرف على مقر تواجد رئيس النيجر المعزول

متظاهرة في النيجر،
متظاهرة في النيجر، فيتو

تتعاظم المخاوف حول مستقبل رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأقاربه، منذ الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري في البلاد أواخر الشهر الماضي ( يوليو 2023)، وبسبب ذلك ارتفع منسوب هذا القلق الدولي، بعد أن لوح قادة المجلس العسكري أمس بإمكانية محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

 

وبانتظار مصيره القانوني كشف أحد المسؤولين السابقين المقربين من بازوم، أن صحته تتدهور، وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم يعد لديه كهرباء، ولا طعام طازج إنما فقط مخزون من الحبوب والأرز، وفق ما نقلت صحيفة"لوموند " الفرنسية.

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كما أضاف قائلا:" لديه عبوات من المياه المعدنية التي يستهلكها يوميًا، وهو يعيش في منزل محصن تحول إلى سجن."

ووفقًا لعضو آخر من الدائرة المقربة لبازوم، فإن انقطاع التيار الكهربائي جاء ردًا على العقوبات التي فرضتها الإيكواس في 30 يوليو الماضي، في محاولة لإخضاع المجلس العسكري، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “ العربية ”.

فمنذ ذلك الحين قطع العسكريون الإمدادات التي كان يحملها سجانيه إليه في الأيام الأولى.

وبدورها قالت ريسا أجولا، الوزيرة السابقة: " لديه مخزون من المياه المعدنية، يقوم بتقنينها في هذا المنزل المحصن الذي تحول إلى سجن"، لكنها أكدت أنه سيصمد، معتبرة أنه رجل قوي وقد بدأ معركته السياسية في مقاعد المدرسة الثانوية

وكان بازوم نفسه قال سابقا لـ هيومن رايتس ووتش إنه " ممنوع عن أي اتصال بشري" منذ 4 أغسطس،كما أكد أنه رفضوا أن يعاينه الطبيب، أو السماح له بالخضوع للعلاج.

وكان المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي، أكد في آخر تصريحاته التي بثها بوقت متأخر من يوم أمس الأحد أن لديه "المعطيات اللازمة" لمحاكمة الرئيس المطاح به بتهمة الخيانة العظمى.

في محادثات صعبة، قادة انقلاب النيجر يصدمون أمريكا ويرفضون مقترحا بشأن محمد بازوم

المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى

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