كايسيدو يجتاز الكشف الطبي في تشيلسي

تشيلسي، اجتاز مويسيس كايسيدو أحد أهداف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الكشف الطبي تمهيدا لتوقيع عقوده مع البلوز.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اجتاز مويسيس كايسيدو، نجم برايتون، الجزء الرئيسي من الكشف الطبي في تشيلسي، والذي بدأ في الساعة الـ 9 صباحا".

وأضاف خبير الميركاتو: "حان الوقت لتوقيع كايسيدو عقود انتقاله إلى تشيلسي حتى يونيو 2031، مع وجود خيار التمديد حتى عام 2032".

Advertisements

وكشفت تقارير أن تشيلسي حسم الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (133.3 مليون يورو)، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع.

وستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ستكسر الرقم الخاص باللاعب الأرجنتيني إينزو فرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي قادما من بنفيكا البرتغالي، في يناير الماضي، ب121 مليون يورو.

يذكر أن ليفربول كان ينافس تشيلسي بشدة على الصفقة، لكن اللاعب صاحب ال21 عاما اختار الانتقال إلى صفوف البلوز.

وتعادل فريق ليفربول مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل أكسيل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت، وبدا الغضب واضحا على محمد صلاح.



رقم مميز في الصناعة لـ محمد صلاح



واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18.

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ساهم صلاح في تسجيل 12 هدفا خلال 7 مباريات، خاضها في الجولة الأولى من البريميرليج، حيث أحرز 8 أهداف وصنع 4.

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي.