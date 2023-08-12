السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل اتفاق تشيلسي لضم كايسيدو نجم برايتون

موسيس كايسيدو، فيتو
موسيس كايسيدو، فيتو

كشف تقرير إعلامي، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل اتفاق الإكوادوري الدولي موسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق برايتون، للانتقال إلى تشيلسي.

 

وتنافس ليفربول وتشيلسي بقوة على ضم كايسيدو هذا الصيف، قبل أن يختار اللاعب الانتقال للبلوز، وفقا لاتفاق سابق.

 

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن اتفاق تشيلسي وكايسيدو تم منذ عدة أشهر.

 

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر اليوم السبت: "اتفق كايسيدو مع تشيلسي على التوقيع حتى 2031 مع خيار التمديد حتى 2032".

 

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وأضاف: "كايسيدو وافق على هذا العقد منذ نهاية مايو الماضي".

 

وتابع: "أخبر كايسيدو ليفربول أن الأمور قد انتهت مع تشيلسي، لأنه أراد احترام اتفاقه مع البلوز".

 

وختم: "يعمل تشيلسي حاليا على إنهاء الاتفاق مع برايتون، حول القيمة المالية للصفقة وطرق السداد".

 

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، غدا الأحد 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة. 

 

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

ويتصدر محمد صلاح جناح ليفربول قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويتواجد محمد صلاح في المرتبة الأولي برصيد 8 أهداف في 6 مواسم متتالية، وذلك منذ موسمه الأول 2017-2018 وحتى الموسم الماضي 2022-2023.

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