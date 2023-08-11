كايسيدو يوجه ضربة لليفربول رغم تصريحات كلوب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن لاعب خط وسط برايتون موسيس كايسيدو، قد يتراجع عن نيته في الانتقال إلى ليفربول، من تقديم الأخير لعرض قيمته 111 مليون جنيه إسترليني.

كايسيدو يتراجع عن اللعب لليفربول

وأكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، أن عرض ناديه لضم كايسيدو تم قبوله.

لكن قناة "سكاي سبورتس" زعمت أن اللاعب غير مقتنع تمامًا بالتوجه إلى آنفيلد وأضافت الشبكة، أن اللاعب لديه "أفكار أخرى"، حيث لا يزال وممثلوه في لندن، قبل التخطيط للسفر إلى ليفربول بهدف خوع الفحص الطبي الروتيني.

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وإذا فشل انتقال كايسيدو إلى ليفربول، فستكون هذه هي أحدث ضربة لخطط كلوب لتعزيز خط وسطه، بعد فشل إتمام صفقة نجم ساوثهامبتون روميو لافيا، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يوجه القاضية لـ تشيلسي ويضم كايسيدو

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن ليفربول يتوصل لاتفاق مع برايتون لضم كايسيدو مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني ليصبح أغلى انتقال في التاريخ في إنجلترا.

وأوضح التقرير أن برايتون كان يرغب في بيع كايسيدو لأعلى سعر والمنافسة كانت بين ليفربول وتشيلسي.

وتوقف عرض تشيلسي عند 100 مليون جنيه إسترليني ليتفوق عليه ليفربول.

وأوضح التقرير أن ليفربول كذلك توصل لاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية مع كايسيدو ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي مساء اليوم.

وكان أغلى صفقة ضمها ليفربول في تاريخه هي بجلبه لفيرجيل فان دايك من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب صاحب الـ21 عاما انضم إلى برايتون قادما من إنديبندينتي الأرجنتيني في عام 2021.

وستكون هذه ثاني صفقة من برايتون إلى ليفربول الموسم الجاري بعد انتقال أليكسيس ماك أليستر.

وخاض كايسيدو مع برايتون 53 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

كلوب يتحدث عن مواجهة تشيلسي

وعن مواجهة تشيلسي في افتتاحية البريميرليج، قال يورجن كلوب: ستكون مباراة صعبة للغاية، نحن سنواجه فريقا مختلفا تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، وعلينا الاستعداد بشكل جيد للظهور بقوة.

وأكمل: نحن نستعد لمباراة تشيلسي منذ وقت طويل، ولم نعاني من أي أشياء تشتتنا، ستكون مُباراة بين فريقين جيدين وشاهدنا الجولة التحضيرية لتشيلسي واستعدينا لهم وبالطبع هُم يريدون الظهور في أول مباراة على ملعبهم بشكل رائع.

وواصل كلوب: البعض يتحدث أن الجولة الافتتاحية تحدد الكثير من حيث جدول الترتيب، لكني لست مهتما بذلك، ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين، وستكون هناك تنافسية قوية هذا الموسم بين عدة أندية.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: استمتعت كثيرا بالجولة التحضيرية للفريق، واللاعبون كانوا منفتحون بشكل رائع على أفكاري، وفعلنا الكثير في التدريبات والاجتماعات، وأتمنى أن يظهر ذلك خلال المباريات.. ونريد التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.