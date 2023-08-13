الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

محمد الحنفي يشيد بالتحكيم الإنجليزي ويعلق على أداء حكم مباراة ليفربول وتشيلسي

محمد الحنفي، فيتو
محمد الحنفي، فيتو

علق الحكم المصري محمد الحنفي على منظومة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد مباراة تشيلسي وليفربول في الجولة الأولى.

وكان ماك أليستر لاعب ليفربول طالب حكم اللقاء بإعطاء جالاجير لاعب تشيلسي بطاقة صفراء ليقوم الحكم بمنح ماك أليستر البطاقة الصفراء بدلا من مرتكب الفاول.

وكتب الحنفي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: "الدوري الإنجليزي، إللي هيطالب بإنذار الخصم برفع يده بإشارة إعطائه إنذار هو إللي هيتم إنذاره.

وأتم حديثه: "تعظيم شخصية الحكم".

لا يتوفر وصف.
محمد الحنفي عبر فيس بوك، فيتو

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قائد المنتخب الوطني، تحقيق الأرقام الاستثنائية رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ليفربول بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

واستطاع محمد صلاح صناعة هدف ليفربول بعدما مرر كرة ساحرة لزميله  لويس دياز الذي سجل منها هدفا في الدقيقة 18. 

وبهذا الأسيست حقق محمد صلاح رقما مميزا بمساهمته بهدف في الجولة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي للعام السابع على التوالي أي منذ انضمامه للريدز موسم 2017-2018. 

وكان محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم مميز آخر وهو تسجيل هدف او أكثر للعام السابع على التوالي في المباراة الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي 

وفي السطور التالية نعرض ماذا قدم محمد صلاح في الجولة الافتتاحية في تاريخه بالدوري الإنجليزي. 

محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 

  • في الموسم الأول لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، استطاع أن يسجل هدفا في مرمى واتفورد، في الجولة الأولى وكان هذا الهدف هو هدفه الرسمي الأول مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 3-3.
  • وفي الجولة الأولى من موسم 2018 - 2019، تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مرمى وست هام يونايتد على ملعب "آنفيلد"، وانتهت المباراة بفوز ليفربول برباعية نظيفة.
  • بينما في الجولة الأولى من موسم 2019 - 2020، سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1 أمام نوريتش سيتي، وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي.
  • وفي موسم 2020-2021، سجل محمد صلاح 3 أهداف في مرمى ليدز يونايتد لتنتهي المباراة بفوز الريدز بنتيجة 4-3، وأنهى محمد صلاح هذا الموسم، بتسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي.
  • وفي موسم 2021 - 2022 سجل محمد صلاح هدفا وصنع هدفين أمام نوريتش سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-0، وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي، بتسجيل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري هيونج مين سون.
  • وفي الموسم الماضي 2022- 2023، استطاع محمد صلاح تسجيل هدف وصناعة هدف أمام فولهام في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.
  • وفي الموسم الجاري 2023-2024، استطاع محمد صلاح صناعة هدف أمام تشيلسي في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت.

وبهذا التعادل، يحصد البلوز والريدز أول نقطة في مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2023-2024.

تشيلسي، فيتو
ليفربول، فيتو

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، ليفي كولويل، أكسيل ديساسي.

خط الوسط: ريس جيمس، إنزو فرنانديز، تشوكويميكا، كونور جالاجر، بن تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج، نيكولاس جاكسون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون.

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خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، لويس دياز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

تشيلسي وليفربول، فيتو
تشيلسي وليفربول، فيتو
تشيلسي وليفربول، فيتو
تشيلسي وليفربول، فيتو

أرقام وإحصائيات من مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ونستعرض معكم إحصائيات من مباراة تشيلسي وليفربول. 

أخر 4 مباريات بين تشيلسي وليفربول جميعها انتهت تعادل بنتيجة 0-0 لم تشهد أي مباراة بين فريقين في البريميرليج تعادل سلبي لمدة 5 مباريات متتالية.

أخر مواجهة بين تشيلسي وليفربول في الجولة الافتتاحية على أرض تشيلسي كانت في عام 1937 حينها انتصر البلوز بنتيجة 6 - 1.

انتصر ماوريسيو بوتشينيو مدرب تشيلسي في 5 من أصل 7 مباريات افتتاحية البريميرليج وخسارته الوحيدة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 2015

ليفربول خسر الموسم الماضي خارج أرضه نفس عدد المباريات التي خسرها في أخر 3 مواسم مجتمعة.

لم يخسر ليفربول مباراته الافتتاحية من الموسم منذ 10 مواسم وأخر خسارة له كانت ضد وست برميتش البيون عام 2012.

لم يخسر ليفربول أخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح لم يفشل في التسجيل في المباراة الافتتاحية طوال فترته مع ليفربول.

تشيلسي وليفربول، فيتو
تشيلسي وليفربول، فيتو

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