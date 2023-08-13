الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

تفوق برشلونة وفياريال وألميريا على ريال مدريد في الاستفادة من اللاعبين الراحلين

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

الدوري الاسباني، شهد الميركاتو الصيفي 2023، تفوق نادي برشلونة الإسباني علي غريمه التقليدي ريال مدريد  من خلال الاستفادة من اللاعبين الراحلين وليس التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ورحل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 12 لاعبا وهم الفرنسي عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان، ليكون ثاني أكثر فرق الدوري الإسباني حصدا للأموال من بيع لاعبيه، بعد فياريال.

برشلونة يحصد مبلغ 97.9 مليون يورو


ووفقا لموقع "تراسنفير ماركت"، فإن نادي برشلونة حصد من عمليات بيع اللاعبين التي قام بها في صيف 2023 مبلغ 97.9 مليون يورو.

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برشلونة باع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، والفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 20 مليونا.

كما حصل البارسا على 12.5 مليون يورو من بيع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى الأهلي السعودي، و8.4 مليون من عملية انتقال لاعب الوسط نيكو جونزاليس لبورتو البرتغالي، وأخيرا 7 ملايين من بيع الجناح ترينكاو لسبورتنغ لشبونة.

وشهد الميركاتو الصيفي خروج 4 لاعبين من برشلونة في صفقات انتقال حر، وأبرزهم الثنائي  جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس لإنتر ميامي الأمريكي، والفرنسي صامويل أومتيتي لليل الفرنسي، وأليكس كويادو لريال بيتيس الإسباني.

وأعار برشلونة لاعبه المغربي شادي رياض لريال بيتيس، وبابلو توريه إلى جيرونا، وأخيرًا جوليان أراوخو إلى لاس بالماس في الدوري الإسباني.

 

فياريال في صدارة أندية الدوري الإسباني بالميركاتو


وبحسب "ترانسفير ماركت" فلم يتفوق على برشلونة في المكاسب المالية في الصيف الحالي في الليجا إلا فياريال، الذي باع 11 لاعبا بمبلغ مالي قدره 109.5 مليون يورو.

واحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في تلك القائمة بـ71 مليون يورو، يليه فريق ألميريا الذي يمتلكه تركي آل الشيخ، حيث باع 13 لاعبا بـ38.1 مليون يورو.

ريال مدريد، لم يحقق إلا 4 ملايين يورو فقط من عمليات البيع هذا الصيف، ليحتل المركز الـ13 في تلك القائمة.

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