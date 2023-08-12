ريال مدريد، حارس تشيلسي يقترب من تعويض غياب كورتوا

الدوري الاسباني، كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد اقترب من التعاقد مع حارس جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، وسيغيب على إثرها عن معظم الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، هدفا لريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه رفض البافاري من أجل التوقيع مع الميرنجي.

وأشارت إلى أن كيبا الآن على وشك الانضمام لريال مدريد ليحل محل كورتوا، وقد أبلغ بايرن ميونخ بذلك.

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وفي السياق نفسه، كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بـ"تويتر": "اتصل ريال مدريد بممثلي كيبا، والمناقشات جارية مع اللاعب الذي يحرص على اكتمال الصفقة".

وأتم: "كيبا منفتح على الانضمام إلى ريال مدريد حتى لو على سبيل الإعارة، وتعمل إدارة الملكي على فهم الصيغة النهائية للصفقة التي يريدها تشيلسي".

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب 4 لاعبين للإصابة وهم تيبو كورتوا وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس واردا جولير.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل اصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

إصابة تيبو كورتوا



وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

إصابة نجم تركيا

وأعلن ريال مدريد مطلع أغسطس الحالي، إصابة جولر (18 عامًا) في غضروف الركبة اليمنى، واستبعاده من جولة الفريق في الولايات المتحدة وعودته إلى مدريد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الإصابة التي تعرض لها جولر جعلت النادي الملكي يتابعه بقلق كبير، الأمر الذي دفع اللاعب نفسه للعمل دون توقف لكن بحذر واضح.

وأضافت الصحيفة: "بالنظر إلى أنه تم اتخاذ قرار بتجنب الخضوع لعملية جراحية، فإن ذلك يعني البطء في عودة اللاعب الشاب، حيث سيتم اتخاذ قرار رجوعه إلى التدريبات بحذر شديد".

وأشار التقرير، إلى أنه حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد لعودة جولر، حيث يعتمد الأمر على مشاعره ورأي الفريق الطبي، وبالتالي سيتوجب على جماهير الميرنجي الصبر حتى ترى الشاب التركي على أرض الملعب.