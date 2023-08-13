الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

بوكيتينو يؤكد انتقال حارس تشيلسي إلى ريال مدريد

كيبا أريزابالاجا،
كيبا أريزابالاجا، فيتو

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق تشيلسي،  رحيل حارس فريقه، الإسباني كيبا أريزابالاجا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وغاب كيبا، عن قائمة الفريق لمباراة ليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الأولى من البريميرليج، والتي انتهت بالتعادل (1-1)

وأكد ماوريسيو بوكيتينو، في تصريحات لشبكة "BT Sport" أن كيبا سيغادر صفوف تشيلسي بالفعل.

وقال بوكيتينو: "مع كيبا حدث شيء سريع للغاية، وهو الوضع الصحيح مع التقارير الأخيرة".

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وأتم ريال مدريد، اتفاقه مع تشيلسي، على استعارة كيبا، حتى نهاية الموسم، دون وجود خيار للشراء.

وتعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لفترة تصل إلى 7 أشهر.

تشيلسي يتعادل مع ليفربول 

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ليفربول بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل لويس دياز هدف ليفربول من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، وتعادل ديساسي لفريق تشيلسي في الدقيقة 37.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 76 وحل مكانه هارفي إليوت.

وبهذا التعادل، يحصد البلوز والريدز أول نقطة في مشوارهما ببطولة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2023-2024.

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ماوريسيو بوكيتينو تشيلسي ريال مدريد كورتوا كيبا أريزابالاجا

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