وزير التعليم العالي يكشف عدد الطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد الطلاب الذين تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وعددهم 2703 طلاب.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وبلغوا 112 ألفا و240 طالبا مقسمين على الشعبتين العلمية علوم بـ 22304 طلاب والهندسية 15013 والأدبية 47973.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى الاستعلام والحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

Advertisements

1- يبدأ الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من هنــــا.

2- وبعدها تأتى خطوة اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لـ تنسيق الجامعات.

3- وبعدها إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4- وأخيرا تظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها الطالب في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

اقرأ أيضا:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، 6 مزايا للتسجيل الإلكتروني لرغبات الترشيح مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 والحدود الدنيا للمرحلة الثانية

موعد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية

ومن المقرر فتح المرحلة الثانية من التنسيق، عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى، والانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2023 خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وكان مكتب التنسيق قد أهاب بطلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني وذلك فى آخر أيام أعمال المرحلة الأولى للتنسيق قبل انتهائها يوم الخميس الماضى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى بإجمالي 112240 طالبا في كل الشعب وجاءت كالآتي:

-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر ما يعادل 88.29% فأكثر.

-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر بنسبة مئوية 83.41% فأكثر.

-الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بما يعادل 70.61% فأكثر.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.