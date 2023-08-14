خبير اقتصادي يوضح نتائج تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

يترقب الكثير من التجار والمستوردين نتائج التعديلات الأخيرة التي تم اتخاذها بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ومدى تأثر الأسواق بها وإسهامها في زيادة معدل الصادرات المستهدفة، وتوافر النقد الأجنبي وتراجع معدلات التضخم وضبط السوق مرة أخرى، وتأثير ذلك على أسعار السلع خلال الفترة القادمة، وحركة التجارة الداخلية والخارجية بالأسواق المصرية.

تأثير تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على الاستثمار

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتقديم العديد من التسهيلات بشأن تسريع وتيرة الإعفاء الجمركي عن البضائع والسلع المحتجزة بالجمرك هو أمر هام في جذب وتشجيع عملية الاستثمار بالسوق المصري بكافة أشكاله، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

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قانون الجمارك، فيتو

معوقات عملية الاستثمار وكيفية علاجها

وأوضح السعيد في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن منظومة الجمارك كانت تعاني من عدة معوقات تؤثر على عملية الاستثمار، حيث كانت الإعفاءات الجمركية للبضائع تستغرق وقتا طويلا للإفراج عنها، فكل هذه القرارات التي تصدر مؤخرا بشأن هذه التعديلات هدفها الأول تفادي هذه المشكلات والعمل على تلافيها، لإيجاد طريق لتسريع عمليات الإفراج عن هذه السلع والبضائع المحتجزة وعدم تعطلها لضخها في الأسواق، وانتعاش العملية التجارية بالسوق مرة أخرى.

تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

وأضاف، أنه في هذه الحالة سيتم ضبط الأسواق وأسعار السلع مرة أخرى، فكلما قلت الجمارك أدى ذلك إلى انخفاض سعر السلعة، مشددا على ضرورة وجود رقابة ومراقبة دائمة من جانب الجهات المعنية وضبط أي تلاعب بها منعا لتعرض المواطن للجشع من جانب العديد من التجار، الذين يستغلون الأزمات التي نمر بها.

تقديم البيان الجمركي إلكترونيا في هذه الحالة

جدير بالذكر، إن القرار الوزاري بشأن هذه التعديلات، يقضي بتقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها ما لم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول "وثائق التأمين" كضمان مقبول جمركيًا بدلًا من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي.