الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي يوضح نتائج تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد، فيتو

يترقب الكثير من التجار والمستوردين نتائج التعديلات الأخيرة التي تم اتخاذها بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ومدى تأثر الأسواق بها وإسهامها في زيادة معدل الصادرات المستهدفة، وتوافر النقد الأجنبي وتراجع معدلات التضخم وضبط السوق مرة أخرى، وتأثير ذلك على أسعار السلع خلال الفترة القادمة، وحركة التجارة الداخلية والخارجية بالأسواق المصرية. 

 

تأثير تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على الاستثمار

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتقديم العديد من التسهيلات بشأن تسريع وتيرة الإعفاء الجمركي عن البضائع والسلع المحتجزة بالجمرك هو أمر هام في جذب وتشجيع عملية الاستثمار بالسوق المصري بكافة أشكاله، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

Advertisements

قانون الجمارك، فيتو

معوقات عملية الاستثمار وكيفية علاجها

وأوضح السعيد في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن منظومة الجمارك كانت تعاني من عدة معوقات تؤثر على عملية الاستثمار، حيث كانت الإعفاءات الجمركية للبضائع تستغرق وقتا طويلا للإفراج عنها، فكل هذه القرارات التي تصدر مؤخرا بشأن هذه التعديلات هدفها الأول تفادي هذه المشكلات والعمل على تلافيها، لإيجاد طريق لتسريع عمليات الإفراج عن هذه السلع والبضائع المحتجزة وعدم تعطلها لضخها في الأسواق، وانتعاش العملية التجارية بالسوق مرة أخرى.

 

تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

وأضاف، أنه في هذه الحالة سيتم ضبط الأسواق وأسعار السلع مرة أخرى، فكلما قلت الجمارك أدى ذلك إلى انخفاض سعر السلعة، مشددا على ضرورة وجود رقابة ومراقبة دائمة من جانب الجهات المعنية وضبط أي تلاعب بها منعا لتعرض المواطن للجشع من جانب العديد من التجار، الذين يستغلون الأزمات التي نمر بها.

قانون الجمارك، آليات التصرف في البضائع المرفوضة رقابيا

رئيس الجمارك: إعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات

تقديم البيان الجمركي إلكترونيا في هذه الحالة 

جدير بالذكر، إن القرار الوزاري بشأن هذه التعديلات، يقضي بتقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها ما لم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول "وثائق التأمين" كضمان مقبول جمركيًا بدلًا من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمارك التضخم حركة التجارة الداخلية والخارجية قانون الجمارك معوقات عملية الاستثمار البيان الجمركى

مواد متعلقة

قانون الجمارك، آليات التصرف في البضائع المرفوضة رقابيا

قانون الجمارك، تعرف على ضريبة على الآلات والبضائع بالقانون

قانون الجمارك، تعرف على صلاحيات موظفيها وقواعد منح الضبطية القضائية

شروط الحصول على الإعفاء الجمركي عند عودتك بسلع وهدايا من الخارج

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مشاهير التيك توك واليوتيوب على أرض المحروسة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية