أعمال فنية تعرضت للهجوم بسبب الألفاظ الخارجة والجريئة، «سيب وأنا أسيب» آخرهم

مسلسل سيب وأنا أسيب، تعرض صناع مسلسل سيب وأنا أسيب لهجوم شديد مؤخرًا خاصة بعد المشهد الشهير الذي ظهر فيه بطل المسلسل أحمد السعدني وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة يمكن قرائتها عن طريق الشفاه بوضوح خلال أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل.

هجوم على مسلسل سيب وأنا أسيب

وبالرغم من الصفارة التي منعت الألفاظ أن تصل بوضوح إلى الجمهور إلا أن متابعي المسلسل هاجموه ولم يجدوا أي داع لاستخدام مثل هذه الألفاظ خاصة أن وجودها في سياق المسلسل غير مبرر وكان من الممكن الاستغناء عنها واستبدالها بأي وسيلة أخرى لتحقيق الغرض ذاته في التعبير عن غضب البطل أحمد السعدني من هنا الزاهد.

Advertisements

وعلقت متابعة على صورة نشرتها هنا الزاهد برفقة السعدني عبر حسابها على إنستجرام “أنا كنت حابة المسلسل لحد مشهد اللايف بتاعها والشتايم اللي أحمد السعدني قعد يشتمها وباين أوي هو بيقول ايه من غير صفير وليه أصلا يشتم أساسا عشان تحطوا صفير، عيب أوي بصراحة”.

أسلوب حواري غير لائق

وإلى جانب الألفاظ البذيئة فإن أبطال المسلسل أيضًا يستخدمون أسلوب حوار غير لائق بينهم وبين بعضهم خاصة بين هنا الزاهد وأحمد السعدني فهنا تنادي السعدني الذي يجسد شخصية زوجها الرافض أن يطلقها “المشحم” بالإضافة إلى مزيد من الألفاظ الأخرى وهو أيضًا يستخدم كلمات أخرى غير جيدة حينما يناديها.

فعلقت إحدى المتابعات على صورة نشرها حساب السعدني على موقع تبادل الصور إنستجرام من العمل قائلًا “ لو تسمح تعتبرني الشريك المخالف من الجمهور... أحمد السعدني مش محتاج إفيهات في تلميحات ولا شتيمة عشان نضحك انت لو انت اتكلمت بطبيعتك في الحوار حنضحك أكثر”، وتابعت “العمل لا يليق باسم السعدني ولا هنا الزاهد”.

وهناك شق من هجوم الجمهور على مسلسل سيب وأنا أسيب نابع من الرغبة في أن يكون المسلسل صالحًا للمشاهدة من قبل الجميع، حيث أن المسلسل يتم تصنيفه باعتباره مسلسل كوميدي وأحداثه يمكن أن تكون صالحة للمشاهدة الأسرية فتأتي هذه الألفاظ لتكدر صفو الجمع الأسري حيث لا يمكن مشاهدة الحلقات في ظل وجود الأطفال، وتمنى كثير من المتابعين أن تختفي هذه الألفاظ وبالتالي يمكن أن يكون المسلسل صالحًا للمشاهدة من قبل كل الفئات.

ومسلسل سيب وأنا أسيب ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذا الهجوم من قبل الجمهور، فهناك أعمال أخرى سبق وأن تعرضت لهجوم شديد بسبب الألفاظ التي تضمنها الحوار من أبرزها:

فيلم رأس السنة

تعرض فيلم رأس السنة الذي تم إنتاجه عام ٢٠٢٠ لموجة من الانتقادات الحادة بعد عرضه لأول مرة عبر التليفزيون بسبب جرأة الموضوعات التي يناقشها، حيث يستعرض حياة الأثرياء وما يفعلونه ليلة رأس السنة بين العلاقات الجنسية وتناول الخمور والمخدرات، وتضمن الفيلم حوارات ومشاهد بها عري وشذوذ جنسي وغيره فضلًا عن تعرض الفيلم للهجوم بسبب احتوائه على ألفاظ نابية.

والفيلم المصنف بأنه يناسب من تخطى عمرهم ١٨ عاما شارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، وعلي قاسم، والفيلم من تأليف محمد حفظي ومن إخراج محمد صقر.

فيلم أصحاب ولا أعز

أثار فيلم أصحاب ولا أعز الذي عرض عام ٢٠٢٢ حالة كبيرة من الجدل عند عرضه على الرغم من أن الفيلم ليس إنتاجا مصريًا ولم يعرض بالسينمات المصرية، ولكن عبر منصة رقمية عالمية هي: “نتفليكس”، ولكنه استطاع أن يحدث إثارة بالرأي العام العربي وخاصة المصري.

والهجوم على فيلم أصحاب ولا أعز نابع في الأساس من الجرأة في تناول عدد من الموضوعات واحتوائه على عدد من المشاهد المثيرة للجدل والتي تتصادم مع الثوابت الأخلاقية والقيم المجتمعية وألفاظ لم تكن تسمع في الأعمال العربية من قبل، ولقد كان للفنانة منى زكي النصيب الأكبر من الانتقاد بسبب عدد من الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها خاصة أنها تقدم دور زوجة مصرية في الفيلم، فضلا عن أحد المشاهد التي تخلع فيه رداءها الداخلي وتضعه في حقيبتها قبل خروجها من المنزل، حيث صدم البعض بسبب هذا المشهد، واستغربوا أن توافق منى على تقديم هذا المشهد وهذا العمل بشكل كامل، خاصة أن البعض لديهم فكرة أن منى من الفنانات المحافظات.

كما أثار الفيلم انتقادات كبيرة بسبب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس، وهو الفنان اللبناني فؤاد يمين، واتهم الفيلم بالترويج للمثلية الجنسية، ولقد وصلت أصداء الفيلم إلى مكتب النائب العام ومجلس النواب؛ بسبب حالة الرفض العارمة التي واجهها من قطاعات كبيرة.

وفيلم أصحاب ولا أعز من بطولة منى زكي وإياد نصار واللبناني عادل كرم ونادين لبكى، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، وتقودهم لعبة صراحة إلى الكشف عن مجموعة من الأسرار المدفونة والمتلاحقة عن حياتهم جميعًا.

مسلسل منورة بأهلها

ولقد أثار مسلسل منورة بأهلها الجدل أيضًا عند عرض حلقاته الأولى، حيث أصيب بعض المشاهدين بصدمة كبيرة بسبب بعض الألفاظ الجريئة التي تضمنتها هذه الحلقات والتي لم يعتد الجمهور سماعها في الأعمال المصرية أو العربية، كما أن مسلسل منورة بأهلها كان مفعمًا بالإيحاءات الجنسية.

اقرأ أيضًا:

للدفاع عن أصحاب ولا أعز.. إبراهيم عبد المجيد يستعين بحمام الملاطيلي وأفلام شادية

وأبطال مسلسل منورة بأهلها قضية قصاقيص صور هم: ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، ناهد السباعي، محمد حاتم، عباس أبو الحسن، ومن إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي، مسلسل منورة بأهلها عرض عبر منصة شاهد vip.

وعرضت أولى حلقات مسلسل منورة بأهلها 6 مارس ٢٠٢٢، وتدور قصة المسلسل الذي كتبه محمد أمين راضي حول وقوع جريمة قتل تحير المحققين، بعدما ترك المقتول صورة ممزقة تساعد المحققين في الوصول للقاتل، ليكتشف المحققين بعدها مفاجآت أخرى في طريق وصولهم للقاتل، وهو مكون من 10 حلقات فقط.