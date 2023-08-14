القبض على فنان شهير في مطروح وبحوزته حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض على فنان شهير لهروبه من تنفيذ حكم قضائي، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

تم تحرير محضر بقسم شرطة مطروح، وحمل رقم ١٣٨٨٦ جنح مطروح، وبتفتيش متعلقاته الشخصية بفندق الإقامة بمطروح، عثر على مخدر الحشيش داخل علبة سجائر.

Advertisements