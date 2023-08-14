الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على فنان شهير في مطروح وبحوزته حشيش

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض على فنان شهير لهروبه من تنفيذ حكم قضائي، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

تم تحرير محضر بقسم شرطة مطروح، وحمل رقم ١٣٨٨٦ جنح مطروح، وبتفتيش متعلقاته الشخصية بفندق الإقامة بمطروح، عثر على مخدر الحشيش داخل علبة سجائر.

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الأجهزة الأمنية القبض على فنان شهير فى مطروح مطروح قسم شرطة مطروح جنح مطروح تنفيذ حكم قضائى مخدر الحشيش

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