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ثقافة وفنون

الليلة، العرض الخاص لفيلم "5 جولات" في سيتي سنتر ألماظة

بوستر فيلم 5 جولات،
بوستر فيلم 5 جولات، فيتو

تقدم الشركة المنتجة لفيلم “5 جولات” عرضا خاصا له مساء اليوم الإثنين، في سينما سيتي سنتر ألماظة في الثامنة مساء، استعدادًا لعرضه في السينمات بعدها.

ويحضر العرض الخاص مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أبطال العمل، بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار الذين سيحضرون لدعم الفيلم بدعوة من الشركة المنتجة والذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم.

منافسة شرسة

ويدخل فيلم “5 جولات” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

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أول فيلم MMA

يعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فريق العمل

فيلم خمس جولات  FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

آخر أعمال مصطفى درويش

يعتبر الفيلم هو آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا في بداية مايو الماضي وكان انتهى من تصوير الفيلم، لكن القدر لم يمهله ليشاهد أخر أعماله السينمائية.

بوستر الفيلم

طرحت الشركة المنتجة  البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس الجاري.

وظهر في البوستر الرسمي، النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي ونور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

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فيلم 5 جولات ماجد المصري مصطفى درويش ادم الشرقاوي اخبار الفن سينما سيتي سنتر ألماظة “مرعي البريمو” “بيت الروبي” “البعبع” “ع الزيرو” “مستر إكس”

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