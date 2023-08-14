وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

أُعلن في الأردن عن وفاة حاج، قطع على نفسه عهدا منذ أكثر من 55 عاما، بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها.

وكان الحاج عبد الإله الشبول (أبو خالد) يقطن في بلدة الشجرة بلواء الرمثا في محافظة إربد شمالي المملكة، التحق بالجيش الأردني عام 1951، وشارك في مناورة عسكرية من المفرق إلى نابلس وخدم في جنين وطولكرم.

وفاة الأردني عبد الإله الشبول عن عمر ناهز 89 عاما في #الرمثا وقد تداولت وسائل إعلام قصته بعد أن قطع على نفسه عهدا منذ أكثر من 55 عام بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

الشبول التحق بالجيش الأردني عام 1951 وشارك في مناورة عسكرية من المفرق إلى نابلس وخدم في جنين وطولكرم… pic.twitter.com/TiHfG25tx9 — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) August 13, 2023

الصلاة بالمسجد الأقصى في القدس

وقبل وفاته، قال أبو خالد، الذي رحل عن عمر ناهز 89 عاما، في حديثه لوسائل الإعلام، إن أجمل أيام حياته تلك التي قضاها في الصلاة بالمسجد الأقصى في القدس.

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وترجع قصته لعام 1967، حيث كان يخدم في الشرطة العسكرية حين مر به زميل على دراجة فوجده يشرب الشاي، فقال له: "أتشرب الشاي والقدس راحت؟"، ومنذ ذلك اليوم قطع الراحل عهدا على نفسه ألا يشرب الشاي إلا في القدس، بعد تحريرها، إلى أن وافته المنية.

الحاج الأردني عبد الإله الشبول (88 عامًا) عاهد نفسه بالامتناع عن شرب الشاي حتى تحرير القدس.. العهد هذا يعود لأيام النكسة عام 1967 حيث كان الشبول مشاركًا بالحرب pic.twitter.com/kwcockexos — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) March 2, 2022

خصص يوما في الأسبوع لنقل الناس مجانا

ووفقا لأهالي المنطقة وأقاربه، عرف عن الراحل زهده وصبره في الحياة، ولأنه أحب الناس وأحبوه، سامح العديد من أصحاب الديون، وكان يعمل بتقنيب أشجار العنب مجانا، وينقل المحتاجين بسيارته مجانا، ويخصص يوما في الأسبوع لنقل الناس عامة مجانا.

وقد أثار رحيل أبو خالد تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من النشطاء مشيدين بموقفه من القضية الفلسطينية وتشبثه بوعده لحين وفاته.

الحاج الأردني عبد الإله الشبول (88 عامًا) عاهد نفسه بالامتناع عن شرب الشاي حتى تحرير القدس.. العهد هذا يعود لأيام النكسة عام 1967 حيث كان الشبول مشاركًا بالحرب pic.twitter.com/kwcockexos — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) March 2, 2022

الحاج الأردني عبد الإله الشبول (88 عامًا) عاهد نفسه بالامتناع عن شرب الشاي حتى تحرير القدس.. العهد هذا يعود لأيام النكسة عام 1967 حيث كان الشبول مشاركًا بالحرب pic.twitter.com/kwcockexos — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) March 2, 2022

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