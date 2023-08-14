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منوعات

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

الحاج عبد الإله الشبول،
الحاج عبد الإله الشبول، فيتو

أُعلن في الأردن عن وفاة حاج، قطع على نفسه عهدا منذ أكثر من 55 عاما، بألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها.

وكان الحاج عبد الإله الشبول (أبو خالد) يقطن في بلدة الشجرة بلواء الرمثا في محافظة إربد شمالي المملكة، التحق بالجيش الأردني عام 1951، وشارك في مناورة عسكرية من المفرق إلى نابلس وخدم في جنين وطولكرم.

الصلاة بالمسجد الأقصى في القدس

وقبل وفاته، قال أبو خالد، الذي رحل عن عمر ناهز 89 عاما، في حديثه لوسائل الإعلام، إن أجمل أيام حياته تلك التي قضاها في الصلاة بالمسجد الأقصى في القدس.

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وترجع قصته لعام 1967، حيث كان يخدم في الشرطة العسكرية حين مر به زميل على دراجة فوجده يشرب الشاي، فقال له: "أتشرب الشاي والقدس راحت؟"، ومنذ ذلك اليوم قطع الراحل عهدا على نفسه ألا يشرب الشاي إلا في القدس، بعد تحريرها، إلى أن وافته المنية.

خصص يوما في الأسبوع لنقل الناس مجانا

ووفقا لأهالي المنطقة وأقاربه، عرف عن الراحل زهده وصبره في الحياة، ولأنه أحب الناس وأحبوه، سامح العديد من أصحاب الديون، وكان يعمل بتقنيب أشجار العنب مجانا، وينقل المحتاجين بسيارته مجانا، ويخصص يوما في الأسبوع لنقل الناس عامة مجانا.

وقد أثار رحيل أبو خالد تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه العديد من النشطاء مشيدين بموقفه من القضية الفلسطينية وتشبثه بوعده لحين وفاته.

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