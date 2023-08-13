فوائد اللبان الدكر، يعزز القدرة الجنسية للرجال ويمنع الإصابة بسرطان البروستاتا

فوائد اللبان الذكر، اللبان الدكر من الأعشاب الشهيرة التى لها مذاق مر واشتهر بذلك، ولكن لها فوائد علاجية عظيمة.

وفوائد اللبان الدكر، عديدة، لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة وينصح به الخبراء دائما.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اللبان الدكر من النباتات التي تزرع فى الهند وشرق أفريقيا وهو عبارة مادة صمغية تفرزها شجرة اللبان، وهو عبارة عن حبوب صخرية يتم نقعها ليلة كاملة ويشرب منقوعها حيث له فوائد علاجية عظيمة، وكان يستخدم فى الطب القديم.

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فوائد اللبان الدكر

وأضافت منى، أن من فوائد اللبان الدكر:-

يساعد فى علاج هشاشة العظام.

يساعد فى علاج رائحة الفم الكريهة لأنه يقضي على البكتيريا بالفم ويمنع التهابات اللثة والفم بشكل عام.

يعمل على مقاومة الالتهابات بالجسم لأنه يحتوى على مضادات الالتهابات التى تساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم.

يساعد فى علاج الأورام السرطانية ويمنع انتشار الخلايا السرطانية بالجسم وأيضا يساعد فى منع تكون الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ينظم عمل الجهاز الهضمى وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم ويمنع الإصابة بالإمساك

يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا.

يساعد فى زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال وزيادة الخصوبة أيضا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية بالجسم وتجدد الخلايا وتحافظ على شبابها.

يحافظ على صحة الجهاز التنفسي ويعزز من كفاءته.

يساعد فى علاج الالتهابات الجلدية.

يساعد فى علاج البلغم وعلاج السعال والنزاعات الشعبية لأنه ينظف الشعب الهوائية من البلغم.

يقوى المناعة ويساعدها فى مقاومة الأمراض المعدية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى الحفاظ على شباب البشرة والجلد بشكل عام ويقاوم علامات التقدم فى العمر.

يساعد

فى علاج اضطرابات القولون العصبى، مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.

يساعد فى تقليل حدة التوتر والقلق ما يساعد على الهدوء النفسي.

فوائد اللبان الذكر، فيتو

كيفية استخدام اللبان الدكر

وتابعت، أنه يتم استخدام اللبان الدكر من خلال مضغه أو شرب منقوعه، على الريق يوميا، مع مراعاة اختيار حبات نظيفة وفاتحة اللون وشرائه من عطار موثوق به.

أضرار اللبان الدكر

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، أنن على الرغم من فوائد اللبان الذكر التى ذكرناها، إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله لأنه يزيد من حموضة المعدة ويسبب القيء والغثيان كما أنه ممنوع للحوامل لأنه يزيد فرص الإصابة بالإجهاض.