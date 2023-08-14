زيلينسكي يعترف بمسئولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم

جسر القرم ، كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مسئولية بلاده عن محاولة هجوم فاشلة على جسر القرم يوم السبت الماضي، جاء ذلك في مقطع فيديو نشره على قناته على تطبيق “تلجرام”.

أكد زيلينسكي قائلا: "نحن نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية ضمن إطار عملية خاصة"، وأضاف: "يمكن رؤية الدخان الناجم عن الحادث على جسر القرم".



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على جسر القرم في هجومين منفصلين، وأفادت في بيانها: "حاولت السلطات الأوكرانية استهداف جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200"، الذي تم تعديله ليصبح نسخة هجومية".

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إسقاط 14 مسيرة أوكرانية فوق القرم



وأفادت وكالة الأنباء الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

ونشرت السلطات الموالية لروسيا في جزيرة القرم بيانا لها على تيليجرام قالت فيه:" إنه تم تعليق حركة السير لمدة ساعتين على جسر القرم من الساعة 1:30 صباحا (2230 بتوقيت غرينتش). وجسر القرم يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية".

وخلال الفترة الماضية كثفت أوكرانيا من هجماتها باستخدام الطائرات المسيرة على أراضٍ في العمق الروسي وشبه جزيرة القرم.

ولم تتراجع أوكرانيا عن إعلان مسئوليتها عن الهجمات التي شنتها في العمق الروسي، بل إنها تؤكد أن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، قبل 8 سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.