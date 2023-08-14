الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق منافسات الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب بالدقهلية في نسخته العاشرة 2023

جانب من انطلاق الفعاليات،
جانب من انطلاق الفعاليات، فيتو

انطلقت منافسات الأسبوع الرابع من دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" في نسخته العاشرة من دوري مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية على ملاعب مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاءت منافسات الأسبوع الرابع من دورى مراكز الشباب ضمن المجموعة الأولى على النحو التالي: 
 

نتائج المجموعة الأولى 

 فاز فريق مركز شباب سنفا على فريق مركز شباب مدينة بني عبيد بنتيجة 1/2، أما في المباراة الثانية فقد تعادل فريق مركز شباب منشأة البدوى مع فريق مركز شباب ميت الكرما بالتعادل السلبي بنتيجة 0/0.

 وفى نفس المجموعة والمباراة الأخيرة، جاءت النتيجة فوز فريق مركز شباب بهوت برباعية نظيفة على فريق مركز شباب نوسا 0/4، واتسمت مباريات المجموعة الأولى بالندية وشدة المنافسة بين الفرق المشاركة في الدوري.

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وأقيمت جميع المباريات على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، بإشراف المراقبين من الإدارة العامة للشباب ولجنة الدوري بالمديرية، رمضان صالح، وعصام رمضان، والدكتور علي فتوح، وعلى حامد، وصلاح نصر، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية.

 ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية

من جانبها، صرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يشارك فيه 24 فريقا موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 إدارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

يأتي تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة على مدى 9 سنوات متتالية، وصولًا إلى النسخة العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلًا عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

كما تسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى، وأيضا يأتي دوري مراكز الشباب بالدقهلية برعاية ودعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لدورى مراكز الشباب بالدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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