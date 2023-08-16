هل تؤثر شهادات الادخار الدولارية في السوق العقاري؟

أثار طرح الشهادات الدولارية بالبنوك المصرية حالة من الجدل الواسع بين أوساط الخبراء العقاريين حول تأثير شهادات الادخار الجديدة في الأسواق العقارية وحركة المبيعات بالقطاع.

فقال الدكتور زكريا الجوهري، خبير التقييم العقاري إن الشهادات الدولارية بعائد يصل إلى 9% التي طرحت من قبل البنوك خلال الأسبوع الماضي لن تؤثر في السوق العقاري، وهذا لأن ما يؤثر في القطاع العقاري هو ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم والحالة الاقتصادية العامة للبلاد، مضيفًا أن تأثير الشهادات الدولارية ضعيف جدًّا ونسبي وهذا لأن 30% من الشعب المصري يضع فكرة الحلال والحرام نصب عينيه لذلك فلا يثق تمام الثقة بفكرة الشهادات البنكية.

Advertisements

متى يتحسن وضع قطاع العقارات؟!

ونوه الدكتور زكريا الجوهري بأن إحدى المشكلات التي تواجه السوق العقاري حاليًّا هي إقبال المواطنين والمستثمرين على المدن الجديدة والذي أدى إلى كساد نسبي في الإقبال على المدن القديمة مثل مدينة نصر والرحاب.

وأضاف الدكتور زكريا أنه يتوقع تحسن ملحوظ بالسوق العقاري في النصف الثاني من 2024 بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن لم يتحسن السوق العقاري فعلى الأقل سيشهد حالة من الاستقرار بعد ارتفاعات متواصلة في أسعار العقارات دامت لأكثر من عامين متواصلين.

وأرجع الدكتور زكريا هذا الاستقرار إلى توقعه بوصول أسعار العقارات إلى "السعر العادل" بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مواد البناء في الآونة الأخيرة والتي يحاول المطور العقاري الموازنة بينها وبين السعر الفعلي للعقار سواء في المشروعات المقامة بالفعل او التي مازالت تحت الإنشاء وهذا برفع أثمان العقارات تدريجيًّا.

وأكد الدكتور زكريا أن الفئة المستهدفة من هذه الشهادات الدولارية المطروحة هم المصريين العاملين بالخارج والتي لا تتخطى نسبة الـ 10% من عملاء قطاع العقارات لذلك فإن تأثيره لن يكون محسوسًا على السوق العقاري.

وأشار الدكتور فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إلى أن الشهادات الدولارية لن تؤثر على السوق وهذا لأن العقار له رونقه الخاص حيث يثق المواطنين في الاستثمار العقاري أكثر من أي وسيلة استثمارية أخرى فهو الوعاء الادخاري الأمثل.

وأكد المهندس فتح الله أنه الأسعار بالقطاع العقاري لم توزن حتى الآن منذ ديسمبر الماضي والذي حدث به التعويم الأخير للجنيه، متوقعًا ان تستمر الزيادات في أسعار العقارات إلى النصف الأول من العام القادم حتى يصل السوق إلى درجة الاتزان في شهر يناير المقبل حيث ستصل الارتفاعات في سعر العقار إلى 100% ليطابق سعر تكلفة البناء.

ومن جانبه، قال المهندس آسر حمدي، الخبير العقاري، إن تأثير الشهادات الدولارية على السوق العقاري أمر مفروغ منه ولكن الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان هو انخفاض نسبة هذا التأثير السلبي في الطلب العقار وهي لا تتخطى الـ 15% أو 20% على الأكثر وهذا لأن هذه الشهادات تستهدف شريحة معينة من المواطنين ألا وهم المستثمرون الأجانب والمصريون المقيمون في الخارج.

وأكد استحالة رفع الأسعار في الفترات القادمة وهذا بسبب صعوبة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًّا، متوقعًا ثبات الأسعار لآخر العام ومؤكدًا ضبابية السوق العقاري حاليًّا بسبب الأزمات المتتالية في العالم وأنه من الصعب توقع وقت انتعاش القطاع مرة أخرى.