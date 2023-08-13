غدا بدء التقديم، تعرف على أسعار شقق لؤلؤة العاشر

شقق التعاونيات، يبدأ الإثنين المقبل التقديم وحجز شقق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان.

ويستمر التقديم خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023. ومساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل ( كاش ) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

وقبل التقديم نستعرض أسعار وطريقة سداد شقق تعاونيات الإسكان بمدينة العاشر من رمضان:

أولا: أسعار الشقق في حالة السداد بالكامل "كاش".

ثانيًا أسعار شقق تعاونيات الإسكان “لؤلؤة” بمدينة العاشر من رمضان في حالة السداد على 5 سنوات.

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ثالثًا أسعار شقق تعاونيات الإسكان "لؤلؤة بمدينة العاشر من رمضان في حالة السداد على 10 سنوات.



طريقة سداد أسعار شقق تعاونيات الإسكان

١-يضاف إلى ثمن الوحدة 1% مصروفات إدارية يتم سدادها مع المبالغ المسددة طبقًا لما هو موضح بالجداول

٢- يضاف إلى ثمن الوحدة ميزة دور للأدوار المتكررة فقط وقدرها 1.5 % من قيمة الوحدة، ويضاف على بعض الوحدات المميزة ميزة اتجاه قدرها ٧٥% من قيمة الوحدة، ويتم سداد ميزة الدور والاتجاه مع دفعة التخصيص.

٣-يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة في حالة وجود تميز موقع.

٤-يقوم العميل بتقديم شيكات بنكية بباقى المبالغ المستحقة على الوحدة على أن تكون هذه الشيكات موقعة من العميل مع إحضار خطاب من البنك يفيد صحة التوقيع.

٥-يتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة وتسدد مع دفعة التعاقد والاستلام.

٦- من يفوز بالقرعة عليه أن يستكمل إجراءات التخصيص وسداد دفعة التخصيص فى خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وإلا يعتبر التخصيص ملغى دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية ويتم تخصيص الوحدة لعميل آخر طبقا للأسبقية بقوائم الانتظار.

كما حددت هيئة المجتمعات العمرانية موعد المزاد العلني لبيع (۲۳) محلا وعدد (٤) صيدلية بمساحات تتراوح من ١٥م٢ إلى ٣٧م٢ بمناطق ( الحي المتميز (۱) منطقة B - الحى الثالث بالمجاورة الثانية - الحى الخامس منطقة القرنفل) بمدينة بدر.

ويعقد المزاد الأول لبيع عدد (۱۲) محلًا + (۲) صيدلية يوم الأربعاء) الموافق ۲۰۲۲/۸/۲.

كما حددت أنظمة السداد وهى سداد مبلغ تأمين دخول المزاد (٢٥٠٠٠ ج) خمسة وعشرون ألف جنيه، لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد للاشتراك هذا بالإضافة إلى استكمال سداد نسبة ١٠٪ و۱٪ مصاريف إدارية و٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد و٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.