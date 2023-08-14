ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

شيع أهالي سنتماي وبشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثامين خمسة شباب من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في حادث طريق كفر شكر.

وخرجت الجنازة من ملعب بشالوش بمشاركة الرجال والنساء والأطفال، وبين البكاء والأحزان، ردد المشيعون: “لا إله إلا الله”.

وكان أهالي سنتماي قد توافدوا بأعداد كبيرة على ملعب بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية للمشاركة في استقبال جثامين 5 شباب من عائلة واحدة، وأداء صلاة الجنازة.

النعوش قبل وصول الجثامين، فيتو

واتشحت قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنا على رحيل خمسة من خيرة شبابها وفتياتها الذين راحوا ضحية وقوع حادث تصادم سيارتهم بتريلا أثناء عودتهم من حفل تخرج الدكتور مهاب.

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حيث ينتظر أهالي القرية وصول الجثامين لتشييعهم من مسجد القرية والدفن بمقابر العائلة.

خيم الحزن على أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بعد مصرع 5 شباب من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق كفر شكر الشرقي الجديد.

في انتظار الجثامين، فيتو

5 متوفين من أسرة واحدة

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية، قد صرحت بدفن جثامين 4 أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق بنها كفر شكر بالقليوبية، بينما أصيب شخص خامس بنزيف في المخ وكسور متعددة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ثم توفي في وقت لاحق.

في انتظار الجثامين، فيتو



كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة النقل والسيارتين المتسببين في الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارتين، وسؤال سائق النقل.

وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث، وكشفت التحريات أن ضحايا الحادث من إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من عائلة واحدة وبينهم أشقاء، وكانوا في طريقهم إلى ميت غمر عبر طريق البر الشرقي بكفر شكر، والحادث وقع فجرا عند قرية كفر رضوان.

حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي، ووجود جثث ومصابين، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن أسماء المتوفين، هم: "روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقها "محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، ونجل عمهما "فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقته "منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، بينما تعرض للإصابة، ثم توفي "مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر.