الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

جنازة الضحايا، فيتو
جنازة الضحايا، فيتو

شيع أهالي سنتماي وبشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثامين خمسة شباب من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في حادث طريق كفر شكر.

وخرجت الجنازة من ملعب بشالوش بمشاركة الرجال والنساء والأطفال، وبين البكاء والأحزان، ردد المشيعون: “لا إله إلا الله”. 

وكان أهالي سنتماي قد توافدوا بأعداد كبيرة على ملعب بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية للمشاركة في استقبال جثامين 5 شباب من عائلة واحدة، وأداء صلاة الجنازة.

النعوش قبل وصول الجثامين، فيتو

واتشحت قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنا على رحيل خمسة من خيرة شبابها وفتياتها الذين راحوا ضحية وقوع حادث تصادم سيارتهم بتريلا أثناء عودتهم من حفل تخرج الدكتور مهاب. 

Advertisements

حيث ينتظر أهالي القرية وصول الجثامين لتشييعهم من مسجد القرية والدفن بمقابر العائلة.

خيم الحزن على أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بعد مصرع 5 شباب من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق كفر شكر الشرقي الجديد.

في انتظار الجثامين، فيتو

5 متوفين من أسرة واحدة

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية، قد صرحت بدفن جثامين 4 أشخاص، من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق بنها كفر شكر بالقليوبية، بينما أصيب شخص خامس بنزيف في المخ وكسور متعددة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ثم توفي في وقت لاحق.

 

في انتظار الجثامين، فيتو


كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة النقل والسيارتين المتسببين في الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارتين، وسؤال سائق النقل.

وتمكنت أجهزة المرور من إعادة حركة المرور على الطريق ورفع آثار الحادث، وكشفت التحريات أن ضحايا الحادث من إحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجميعهم من عائلة واحدة وبينهم أشقاء، وكانوا في طريقهم إلى ميت غمر عبر طريق البر الشرقي بكفر شكر، والحادث وقع فجرا عند قرية كفر رضوان.

 حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل

وكان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي، ووجود جثث ومصابين، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن أسماء المتوفين، هم: "روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقها "محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي"، ونجل عمهما "فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وشقيقته "منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، بينما تعرض للإصابة، ثم توفي "مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي"، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر.

txt

بينهم أب ونجلتاه، جنازة شعبية مهيبة لضحايا حادث الصالحية الستة بالشرقية (فيديووصور)

txt

أخبار الفن اليوم: حالة حسن يوسف وشمس البارودي بعد تشييع جنازة ابنهما.. وأحمد داود يستعد لأول بطولة درامية مطلقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أداء صلاة الجنازة الدقهلية المحافظات تصادم سيارة حادث تصادم سيارة محافظة الدقهلية وقوع حادث مقابر العائلة مستشفي كفر شكر مركز ميت غمر محافظة القليوبية قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص بحالات تسمم بملوي جنوب المنيا

جنازة عسكرية لشهداء الواجب بمسقط رأسهم في الغربية (صور)

تشييع جنازة شاب توفي بعد تعدي 3 أشخاص عليه في الغربية

3 نعوش في جنازة واحدة، تشييع جثامين ضحايا زفة الشرقية (صور)

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

روبي كين موجها رسالة لـ محمد صلاح: اجلس واصمت

ألقى الشريط اللاصق بعصبية، محمد صلاح يغادر الملعب بغضب غير معهود (فيديو)

جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

حقيقية مفاوضات الأهلي مع آدمز ومصطفى أشرف

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

ما حكم المسح على القبر وتقبيله؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية