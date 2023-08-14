تعرف على آخر الأعمال التي جمعت سارة أبي كنعان بخطيبها وسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس، تصدر الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس محركات البحث بعد إعلان خطبتهما.

وما لا يعرفه الكثيرون أن الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس قد شاركا سويًا مؤخرًا في مسلسل الثمن الذي انتهى عرضه مؤخرًا ولقد قدمت سارة شخصية تيما صديقة البطلة بينما قدم وسام شخصية فراس مطر ولم تكن هناك علاقة تجمعهما مباشرة في المسلسل.

ويعتبر مسلسل الثمن “فورمات” من مسلسل تركي، ومسلسل الثمن النسخة التركية هو المسلسل التركي الشهير الذي عرف في وطننا العربي باسم ويبقى الحب، والذي كان قد انطلق لأول مرة عام 2006، وتابعه قطاع كبير من الجمهور وحظي نسب مشاهدة عالية على مستوى مصر والوطن العربي.

إعلان خطبة سارة أبي كنعان ووسام فارس

وأعلن الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس عن خطبتهما وهو الخبر الذي أكد العديد الشائعات التي ارتبطت باسمهما من قبل.

حيث أثيرت شائعات عن وجود علاقة رومانسية تجمع بين سارة أبي كنعان ووسام فارس، وتأكدت هذه الشائعات بعد نشر فيديو يؤكد ارتباطهما، يتضمن هذا الفيديو لقطات لأوقات قضاها الثنائي معًا.

وكانت سارة أبي كنعان قد شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على إنستجرام مقطعًا جمعت فيه الأوقات الجميلة التي عاشتها مع وسام وكتبت "طلعت الإشاعة مظبوطة".

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ويوضح الفيديو المنشور طلب وسام فارس يد سارة حيث يظهر خاتم الخطوبة في يدها ويقف وسام إلى جانبها، وتفاعل الجمهور بإيجابية مع الخبر وهنأ الثنائي.

ولقد اشترك الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس مع بعضهما البعض من قبل في مسلسل بالقلب عام ٢٠١٩.

وسارة أبي كنعان ووسام فارس ليس الثنائي الوحيد الذي اشترك معًا في أعمال فنية ثم ارتبطوا بعدها فهناك فنانين آخرين أبرزهم حنان مطاوع وأحمد رزق وعمرو يوسف ومي نور الشريف.