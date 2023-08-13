الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع الاستروكس بالمعصرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار في مخدر الاستروكس بالمعصرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمون 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما الشقة، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التي تحتوي على سوائل وأسيتون يستخدم في عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

Advertisements

ضبط مصنع لتصنيع الاستروكس 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار بالمواد المخدرة قسم شرطة المعصرة مباحث قسم شرطة المعصرة وزارة الداخلية مديرية أمن القاهرة نيابة المعصرة

مواد متعلقة

عمة الطفلة سجدة ضحية التعذيب على يد عمها تكشف تفاصيل صادمة

حبس عصابة نشل الهواتف المحمولة من المواطنين في الجمالية

حبس شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالمعادي

بدء محاكمة مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب

تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد عمها في أكتوبر.. توفي والداها واستغلها عمها في التسول.. وعمتها: أخويا كان بيطفي السجاير في جسمها وبلعت حتة حشيش (فيديو)

حبس عاطل بتهمة حيازة كمية كبيرة من الشابو والحشيش بالإسماعيلية

محاكمة مرتضى منصور في اتهام جديد بسب الخطيب، اليوم

أخبار الحوادث اليوم.. قرار جديد يعطل حكمًا لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور.. وطالبة تتخلص من حياتها بسبب مجموعها في الثانوية العامة

الأكثر قراءة

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

الحكومة تناقش وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقارات

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

الأرصاد: سحب رعدية على هذه المنطقة غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل يجوز شرعًا؟.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

المزيد
الجريدة الرسمية