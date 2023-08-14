البورصة طريق الاقتصاد المصري لعبور الأزمة العالمية.. توفر السيولة اللازمة لتحقيق معدلات نمو.. ومهرجان العلمين فرصة للترويج

تعد البورصة المصرية من أهم وأسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة التي تستطيع الدولة من خلالها تخفيض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لتوسعة أنشطة الشركات المقيدة سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا مما قد يساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.

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جانب من فعاليات البورصة فى الساحل، فيتو

أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية

وفي هذا السياق قال حسام، عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: من أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري هو الترويج الجيد في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميا، ويأتي مهرجان البورصة المصرية بمدينة العلمين الجديدة خطوة إيجابية للترويج الجيد وسط عدد من رجال الأعمال والمستثمرين قد يكون له رد فعل إيجابي على أداء المؤشرات ولكن بشكل محدود جدا ويستمر تأثيره لوقت قصير ايضا.

وأضاف عيد قائلا: تنهض الأسواق المالية العالمية وتتعافى بالعديد من المحفزات التي من شأنها زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة عدد المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية والعربية والمحلية أيضا للاستثمار مثل الطروحات الحكومية الجديدة سواء كانت طروحات عامة لأول مرة أو بيع جزء من هيكل الملكية لمستثمر استراتيجي.

البورصة فى الساحل، فيتو

أهمية الاستفادة القصوى وايضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل

أكد «عيد» أهمية الاستفادة القصوى وايضا الاستخدام الأمثل لأهم وأسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وأيضا حركة المؤشرات فى البورصة المصرية وانخفاض عجز ميزان المدفوعات ومن أهم المحفزات التي تحتاجها البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري هو الترويج القوي والمستمر لمواكبة أهم الأسواق المالية العالمية في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وهناك الكثير من المحفزات والمقترحات الهامة للبورصة المصرية التي من شأنها رفع كفاءة جميع القطاعات الاقتصادية.

حسام عيد، فيتو

التحديات أمام الاقتصاد القومى

وقال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: من المهم الاستفادة القصوى وأيضا الاستخدام الأمثل لأهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة في ظل ما يشهده الاقتصاد القومي من تحديات، الأمر الذي سوف يترتب عليه مزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وأيضا انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي وانخفاض عجز ميزان المدفوعات.

القدرة على تخطى مستويات المقاومة

وأظهرت حركة المؤشرات فى البورصة المصرية القدرة على تخطى مستويات المقاومة وإمكانية الوصول إلى المستوى التاريخى عند 18400 خلال الجلسات الحالية هذا الاسبوع، كما أن المؤشر السبعينى أيضا يواصل التقدم بجانب المؤشر الرئيسى، حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة.

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محمد عطا، فيتو

محمد عطا: البورصة تحتاج اختراق 3 محطات قبل الوصول الى المستوى التاريخي 18400

ومن جانبه قال محمد عطا خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: لكى نصل الى المستوى التاريخي للبورصة المصرية عند 18400 نقطة، يجب اختراق عدة مراحل ومستويات تشمل 3 مستويات وهى:

المرحلة الأولى عند المستوى 18000 نقطة وهى بداية المستوى التاريخى والوصول الى ذلك المستوى يعتبر مؤشرا قويا على قدرة الوصول واختراق المؤشر للمستوى 18400 وقبله القدرة على اختراق المستوى 18200، والمرحلة الثانية عند المستوى 18200 وهو المستوى الثانى وهو بحد ذاته مؤشر على الوصول إلى المستوى 18400، والمرحلة الثالثة والأخيرة هى الوصول الفعلى لى المستوى 18400 نقطة وهو المستوى التاريى للمؤشرات.

المؤشر حاول اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطيع

وأكد عطا على أن حركة التعاملات حاولت اختراق تلك المستويات خلال الأشهر الماضية ولكن لم تستطع، وذلك لعدة أسباب اقتصادية داخلية وخارجية، ومن ضمن أسباب عدم الاختراق هى الاخبار التى تتعلق بالفيدرالى الأمريكى ورفع الفائدة فيه وايضا فيما يتعلق بالمركزى المصرى ورفع الفائدة كذلك الاسبوع الماضى.

خطوات إن حدثت سيخترق المؤشر المستويات الثلاثة ويصل إلى المستوى التاريخى

وأضاف عطا إلى أن المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية يحتاج إلى أخبار جديدة وأحداث إيجابية مؤثرة وننتظر عدم اللجوء إلى تعويم أو تحرير سعر الصرف خلال الأيام القادمة، وأيضا تنتظر البورصة المصرية حدثا جوهريا مهما لكى يستطيع المؤشر الرئيسى تخطى تلك المراحل والوصول إلى المستوى 18400 نقطة.

أحمد سعد، فيتو

أحمد سعد: المؤشر الثلاثينى هو المؤشر الرئيسى والقلب النابض والمحرك الاساسى لسوق المال المصرى

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% عند مستوى 7475 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55 % عند مستوى 3599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 5324 نقطة.

ومن جانبة قال أحمد سعد خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: المؤشر الثلاثينى وهو مؤشر أكبر 30 شركة فى السوق مقيدة بالبورصة المصرية هو المؤشر الرئيسى والقلب النابض والمحرك الاساسى لسوق المال المصرى وهو الأكثر جاذبية للاستثمار من قبل العرب والأجانب.

البورصة المصرية، فيتو

أحمد سعد: إلغاء المؤشر السبعينى لعدم أهميته بسبب عدم جدوى العوائد الاستثمارية

وأضاف سعد قائلا: تم الغاء المؤشر الخمسينى بسبب عدم جدوى العوائد الاستثمارية منه وعدم القدرة على افادة سوق المال المصرى، مشيرا إلى أن الاعتماد الأساسى ينصب على على الشركات المقيدة بالمؤشر الرئيسى بايجى اكس 30 الجاذب الأكبر للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

لماذا الاستثمار فى البورصة المصرية هو الأكثر تميزا

يمكن القول إن الاستثمار فى البورصة المصرية بسوق المال يعد الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى حيث إنه نتيجة للأحداث السابق حققت استثمارات كثيرة العديد من المكاسب مثل الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في ظل الأحداث السابقة والبترول والعقارات كلها استثمارات حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات السابقة.