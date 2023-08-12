ارتفاع طفيف بالمؤشرات الأوروبية وعقار جديد يطيح بشركة أدوية شهيرة في الدنمارك

ارتفعت الأسهم الأوروبية بختام التعاملات مع اقتراب إعلان الأرباح الخاصة بالشركات، كما أن بيانات التضخم الأمريكية الجديدة من المرجح أن تحدد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

كما تضررت البورصة الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية خاصة بعد الأحداث الاستثنائية في البنوك الإيطالية خلال الأسبوع الماضي، حيث وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة مكاسب غير متوقعة بنسبة 40%.

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الأسهم الأوروبية، فيتو

ارتفاع جماعي للأسهم الأوروبية

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند الإغلاق في الجلسة السابقة، كما ارتفع سهم شركة أليانز الألمانية للتأمين 2.1%، كما زاد سهم شركة زوريخ للتأمين 1.6%.

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع ظهور زيادة طفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري كما حدث فى شهر يونيو.

الأسهم الأوروبية، فيتو

سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية

هبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية 1% بعدما أعلنت استمرارها في الحد من إمدادها الولايات المتحدة بجرعات من عقارها الجديد لعلاج السمنة.

سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية، فيتو

أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية في أوروبا

صعدت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية في أوروبا، الذي يضم أكبر العلامات التجارية الفاخرة، بنسبة 1.1% بعد أن رفعت الصين القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجماعية لمزيد من البلدان بسبب جائحة كورونا.